El Diari de Terrassa revalida el seu lideratge: prop d'un 70% dels terrassencs l'usen per informar-se

El Baròmetre Municipal 2026 torna a posar de manifest la influència de la premsa local a la ciutat, i el paper protagonista que hi juga el Diari de Terrassa. Tot i el canvi constant en els hàbits de consum i la creixent fragmentació de les plataformes digitals, aquest mitjà es manté com el pilar central de l'ecosistema informatiu local: un 69% (+14 punts respecte el 2025) dels enquestats en són usuaris habituals i un 52,8% el llisten com el seu mitjà principal i de preferència indiscutible.
L'estudi d'opinió d'enguany torna a palès el pes de les noves plataformes en la comunicació de proximitat. En aquest terreny, Instagram es consolida com la xarxa social reina, utilitzada per un 61% dels veïns i triada com a canal principal per més de la meitat dels usuaris de plataformes (54,2%). Aquest fenomen no és aliè a la capçalera de referència de la ciutat: tot i que una part de la ciutadania no accedeixi directament a la versió impresa o al web, s'informa igualment a través del Diari de Terrassa. La publicació lidera amb autoritat el panorama social de la ciutat amb més de 84.000 seguidors i una mitjana superior als 10 milions de visualitzacions mensuals a Instagram, esdevenint el vehicle que canalitza l'actualitat terrassenca també a les pantalles dels mòbils.
En el rànquing d'audiències globals, el portal digital Món Terrassa registra un 41% de seguiment (20% com a opció primària), seguit de prop per la televisió pública Canal Terrassa TV, amb un 44,3% d'ús general (18,4% de referència). La Ràdio Municipal de Terrassa (3,9% com a primera opció) i la resta de portals o capçaleres locals mantenen posicions més secundàries.
D'altra banda, el treball de camp reflecteix un repte d'abast social: un 12,8% de la població reconeix no informar-se d'allò que passa a la ciutat per cap mitjà tradicional, i un percentatge similar (12,5%) tampoc ho fa mitjançant xarxes o canals digitals. Amb tot, la fotografia del Baròmetre 2026 certifica la vitalitat informativa de Terrassa, on el Diari de Terrassa continua fixant l'agenda de la ciutat tant en el suport paper com en l'univers digital.