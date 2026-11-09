Guia pràctica per a la vaga de l'11-N a Terrassa: drets laborals, serveis mínims i mobilitzacions

Aquest dimecres, 11 de novembre, els treballadors de tot l'Estat estan cridats a una vaga general convocada per CCOO, UGT i les organitzacions que integren la Taula Sindical (CGT, IAC, CO.BAS, CNT, COS i SO). A Terrassa, on el nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera les 100.000 persones, la jornada arriba amb diverses mobilitzacions convocades. L’accés a l’habitatge és un dels eixos centrals de la protesta, que també posa sobre la taula reivindicacions salarials i laborals. És la primera vaga general d'àmbit estatal des del 2012 i se celebra dos dies abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre.
Però, què cal saber abans de la jornada? Quins drets tenen els treballadors? Quins serveis mínims s'han decretat i quins actes hi ha previstos a Terrassa? Responem les principals preguntes sobre la convocatòria.
Per què es convoca la vaga general?
Els sindicats reclamen mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, increments salarials i actuacions per fer front al cost de la vida. També demanen reforçar els serveis públics, defensar el sistema de pensions, millorar la salut laboral i avançar cap a una reducció de la jornada de treball sense pèrdua de sou.
A Terrassa, una plataforma integrada per una trentena d’organitzacions sindicals i socials, entre les quals hi ha el Sindicat de Llogateres, CNT, COS, CGT, CCOO i UGT concreta les reivindicacions en mesures com la reducció dels lloguers, la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional per a les persones vulnerables i l’ampliació del parc públic d’habitatge. També reclama apujar el salari mínim interprofessional fins als 1.600 euros, equiparar-hi la pensió mínima i reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
Quan comença i quan acaba?
La vaga està convocada durant 24 hores, des de les 00 hores fins a les 24 hores de dimecres 11 de novembre. Tanmateix, als centres de treball que funcionen amb diversos torns, l'aturada s'adapta als horaris laborals: comença amb el primer torn, encara que arrenqui abans de la mitjanit del dia 10, i acaba quan finalitza l'últim torn, encara que s'allargui més enllà de la mitjanit del dia 11.
Qui hi està cridat?
La convocatòria s’adreça als treballadors de tots els sectors d’activitat, tant de l’àmbit públic com del privat, independentment del tipus de contracte o de la jornada laboral. En canvi, no poden exercir el dret de vaga els membres de les Forces Armades, la Guàrdia Civil i els cossos policials. Tampoc no poden fer-ho els jutges, magistrats i fiscals mentre estan en actiu.
Cal avisar l’empresa si es vol fer vaga?
No. Els treballadors no tenen l’obligació de comunicar prèviament a l’empresa que secundaran l’aturada, ni tampoc de justificar la seva decisió. L’empresa pot preguntar si una persona farà vaga, però aquesta no està obligada a respondre.
El dret de vaga és individual i no es pot obligar ningú a participar-hi ni a renunciar-hi.
L’empresa pot sancionar o acomiadar un treballador per fer vaga?
No. La participació en una vaga legalment convocada no pot ser motiu d’acomiadament ni de sanció. Si l'empresa adopta represàlies per aquest motiu, el treballador pot impugnar-les. Això no impedeix que es puguin sancionar conductes il·lícites comeses durant la jornada de vaga.
L’excepció afecta les persones designades per cobrir els serveis mínims en activitats considerades essencials, que sí que han de complir aquesta obligació.
Es descomptarà el sou del dia?
Sí. Les persones que facin vaga deixaran de percebre el salari corresponent a la jornada, així com la part proporcional de les pagues extraordinàries i del descans setmanal. Durant aquest període, l’empresa tampoc cotitza a la Seguretat Social per la persona treballadora.
En canvi, no es perd antiguitat ni es redueix la durada de les vacances. Si la vaga coincideix amb un dia de descans, vacances o una situació d’incapacitat temporal, no es considera que el treballador hagi fet vaga i no se li ha de descomptar el sou.
Quins serveis mínims hi haurà?
L’Ordre EMT/220/2026, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fixa els serveis essencials durant la jornada. En el transport públic, s’estableix un servei del 25% de l’habitual en les franges de 6.30 a 9.30 hores i de 16.30 a 21 hores. La mesura afecta Rodalies i Regionals, metro, FGC, tramvia i autobusos urbans i interurbans.
En l’àmbit sanitari, els centres d’atenció primària funcionaran amb el 25% de la plantilla, mentre que els serveis d’urgències i les unitats d’atenció continuada mantindran l’activitat habitual. També es garanteix el funcionament normal dels serveis d’emergències i de les activitats hospitalàries urgents.
A les escoles d’infantil i primària hi haurà un docent per cada sis grups. Les llars d’infants disposaran del 33% de la plantilla i els centres d’educació especial, del 50%. Les activitats de menjador i complementàries també comptaran amb un 33% del personal.
Pel que fa a les farmàcies, es mantindran els torns de guàrdia i les obertures nocturnes.
Què diu la patronal sobre la vaga?
La Cecot respecta el dret de vaga, però també el de treballar i mantenir l’activitat econòmica. El seu president, Xavier Panés, considera que el problema de l’habitatge és "real, greu i compartit", però sosté que "no es resoldrà aturant l’activitat empresarial ni traslladant a les empreses una responsabilitat que correspon abordar principalment des de les polítiques públiques".
Davant la convocatòria, l’organització ha activat un dispositiu d’informació i assessorament per a les empreses sobre les condicions de l’aturada, els drets i deures de les parts i les qüestions laborals i organitzatives. També farà un seguiment de la incidència de la vaga entre les empreses associades, amb atenció a l’impacte sobre l’activitat, la mobilitat, la logística i les cadenes de subministrament.
La patronal demana que la jornada transcorri amb normalitat democràtica i respecte tant pel dret de vaga com pel de treballar i mantenir l’activitat de les persones i empreses que no s’hi adhereixin.
Quines mobilitzacions hi ha previstes a Terrassa?
Dimecres, 11 de novembre, es preveu que la jornada s’inici amb piquets informatius convocats per la CGT a les 00 hores a la plaça del Doctor Robert, a les 6 hores a l’estació d’FGC de la Rambla, i a les 10 hores a MútuaTerrassa. S’espera que tots ells s’acabin reunint en un piquet central a les 11 hores al Monument de la Dona Treballadora.
CCOO també ha organitzat diverses mobilitzacions per a demà. A les 4.30 hores, ha convocat un primer piquet amb punt de trobada a la seva seu. A les 10 hores, hi ha prevista una concentració davant de les instal·lacions del sindicat, al carrer de la Unió, i un altre piquet que sortirà del mateix punt i es dirigirà fins a l’Hotel Don Cándido.
Aquest dilluns al matí, el Moviment per unes Pensions Dignes i la Comissió d'Entitats en Defensa de la Sanitat Pública han fet una marxa pel centre de la ciutat i han repartit octavetes. A les 19 hores hi ha una assemblea oberta del comitè de vaga al Casal Popular La Tafanera.
Per a dimarts 10, la plataforma ha organitzat repartiments d'octavetes a les estacions de FGC de Terrassa Nacions Unides (7.30 hores) i Vallparadís Universitat (18 hores), així com un sopar previ a la vaga al CSO La Tintorera (21.30 hores).