La salut mental de les persones migrades obre el cicle dels Drets Humans a Terrassa

La salut mental de les persones que migren i les conseqüències emocionals dels desplaçaments forçats centren l’exposició fotogràfica "El camí està en el meu cap", que es pot visitar des d’aquest dilluns al Vapor de Prodis. La mostra, de la fotògrafa Núria López Torres amb textos d’Agustín Morales Puga, dona el tret de sortida a la programació de Terrassa per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans, el 10 de desembre.
L’exposició es pot veure a la cantina del centre gestionat per Prodis, durant l’horari habitual del servei de bar-cafeteria, fins al 20 de novembre. La inauguració oficial tindrà lloc aquest dijous, a les 17.30 hores, amb la presència dels dos autors i de la regidora de Drets Humans i Memòria Democràtica, Montserrat Caupena.
La proposta convida a reflexionar sobre la intersecció entre la salut mental, els processos migratoris i els drets humans. "El camí castiga el cos, però també la ment", assenyalen els autors, que a través de les imatges retraten persones que busquen refugi arreu del món i les dificultats que afronten en el seu recorregut, especialment davant les fronteres.
Les fotografies recullen històries documentades a Ucraïna, Mèxic i Moçambic i posen el focus en les seqüeles psicològiques que van més enllà del mateix desplaçament. La pèrdua de familiars, les relacions complexes amb l’entorn familiar i el país d’origen, així com la frustració davant les expectatives generades, formen part de les vivències que aborda la mostra.
Poesia, música i drets dels infants
La programació continuarà aquest dimarts a l’Ateneu Terrassenc, que a partir de les 19 hores acollirà l’acte "Drets!". La proposta combinarà la lectura de poesies al·legòriques sobre diferents moments històrics de la reivindicació dels drets dels infants, a càrrec de nens i nenes, amb l’acompanyament musical d’una arpa, una guitarra, una flauta travessera i un acordió. L’activitat s’emmarcarà en l’exposició "Vulneració dels Drets dels Infants", d’Eugeni Forcano.
El cicle continuarà el 20 de novembre amb la commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants. El Teatre Principal acollirà, a les 19.30 hores, la representació de l’obra "Quins drets tinc?", a càrrec de l’alumnat del batxillerat escènic de l’Institut Torre del Palau. L’entrada serà gratuïta. Amb motiu de la jornada, també s’il·luminaran de blau la façana de l’Ajuntament i el Monument de la Dona Treballadora.
L’acte institucional, el 10 de desembre
La programació culminarà el 10 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, amb l’acte institucional a l’atri de l’Ajuntament, a partir de les 18 hores.
L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa coordinarà la recuperació de la lectura de poemes a càrrec de nens i nenes, l’acompanyament musical i l’exposició de fotografies d’Eugeni Forcano. L’acte comptarà també amb la participació de la Plataforma Aturem les Guerres, que reivindicarà el dret a la pau amb la lectura d’un manifest i la presència d’una pancarta.