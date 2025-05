Veïns de Ramón y Cajal mantenen el pols pel canvi de sentit

Els veïns de Ramón y Cajal mantenen el pols contra la revocació del canvi en el sentit del trànsit. L’Ajuntament va fer marxa enrere en el canvi de sentit aplicat al febrer el passat 14 d’abril, arran de les queixes de zones properes i del comerç, ja que, entre altres, s’havia tensionat el carrer de Menéndez y Pelayo.

Un grup de veïns de Ramón y Cajal lamenta que el canvi introduït al febrer es revoqués al cap d’un mes, i que el carrer torni a suportar un volum de fins a 8.600 cotxes diaris els feiners.

Una de les veïnes, Gemma Gorriz, explica que el trànsit comença a les cinc del matí i s’allarga fins ben passada la mitjanit. També denuncia el pas constant de vehicles pesants, l’estrès acústic excessiu, l’elevada contaminació ambiental i la manca de mesures de seguretat al tram entre la rotonda del Consum i la carretera de Montcada. “És un carrer estret, amb edificacions a banda i banda, i això fa que els vehicles hi accelerin, ignorant els passos de vianants, i només hi ha un cediu el pas que, a més, rarament es respecta”, diu. “El nostre carrer és la via ràpida de Can Palet, i així ho confirma Google Maps, per als que volen accedir al centre i nord de la ciutat des del sud”, afegeix.

Els veïns van poder expressar les queixes en la reunió del Districte 3 celebrada dilluns. Després d’escoltar-los, se’ls ha emplaçat a una nova reunió el 15 de maig. Des de l’Associació de Veïns de Can Palet es considera que l’Ajuntament hauria de fer “un estudi global del trànsit” al barri.