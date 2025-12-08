L’esperit d’“OT 2017” va reviure aquest divendres 5 de desembre al Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa, quan les artistes Aitana Ocaña i Amaia Romero van tornar, vuit anys després, a l’acadèmia d'"Operación Triunfo", que les va catapultar a la fama. Tot i que la visita es va anunciar amb només unes hores d’antelació, va ser temps suficient perquè desenes de terrassencs i fans d’arreu s’apropessin fins a l’entrada del recinte per intentar veure de prop les dues cantants.
La creadora de contingut catalana Carla Rubio, que treballa al mateix Parc Audiovisual i que no amaga en el seu vídeo que és fan d’Aitana i Amaia, va immortalitzar el moment en un vídeo per TikTok que ja corre com la pólvora. Al vídeo es pot veure una filera interminable de cotxes aparcats al voral de la carretera d’accés, i un ambient de veritable eufòria.
Quan les dues artistes van acabar la seva visita a l’acadèmia i van sortir en una furgoneta, l’escena es va convertir en una petita bogeria: desenes i desenes de persones van envoltar el vehicle, mòbils en mà i crits d’emoció. Lluny de marxar de pressa, Aitana i Amaia van tenir un gest que els fans no oblidaran: van aturar la furgoneta, obrir la porta i regalar salutacions, firmes i fotos a tothom qui van poder.
La visita ha estat tota una sorpresa per la comunitat fan i, especialment, per molts terrassencs que aquest divendres es van convertir —per unes hores— en testimonis privilegiats d’un retrobament carregat de nostàlgia i emoció.