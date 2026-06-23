Xoc frontal entre dos turismes a la carretera de Castellar amb una persona atrapada

Un accident frontal entre dos turismes aquest dimarts al matí a la la C-1415a, la carretera de Castellar, ha deixat dues persones ferides, cap d’elles de gravetat, segons han informat els serveis d’emergència.
L’avís del sinistre s’ha rebut a les 8.22 hores al punt quilomètric 19,4 de la via, al terme municipal de Terrassa. Per causes que es desconeixen, dos vehicles han col·lidit frontalment i un d’ells ha acabat bolcat.
Segons els Bombers de la Generalitat, una persona ha quedat atrapada a l’interior d’un dels vehicles i ha estat necessària una tasca d’excarceració per poder-la alliberar. El cos ha mobilitzat sis dotacions per intervenir en l’accident.
El Servei Català de Trànsit ha confirmat la implicació de dos turismes en el sinistre i ha assenyalat que no consta cap ferit de gravetat. Tampoc consta la intervenció del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Les dues persones afectades haurien resultat, doncs, ferides de caràcter lleu.
L’accident ha provocat afectacions puntuals a la circulació mentre es desenvolupaven les tasques de rescat i retirada dels vehicles.