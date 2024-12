Pas definitiu per a la construcció d’un Jutjat d’Instrucció i Primera Instància a Sant Cugat. El Congrés dels Diputats va donar llum verda definitiva a la Llei Orgànica de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia, amb 177 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNG, Podem i BNG) i 170 (PP, Vox, UPN) en contra, que permet a Sant Cugat tenir un partit judicial propi.

Un cop superat aquest pas previ, l’Ajuntament encarregarà un estudi per saber el nombre de jutjats necessaris i adequats a les necessitats de la ciutat. A més, s’obre un període en què la Generalitat haurà de concretar com es desenvoluparà el projecte de construcció de l’edifici dels nous jutjats a Sant Cugat així com la seva dotació econòmica. Per ubicar l’edifici judicial, l’Ajuntament ofereix a la Generalitat uns terrenys qualificats d’equipaments de 10.000 metres quadrats a l’avinguda de Can Volpelleres, al costat de la comissaria dels Mossos.

Aproven la llei que permetrà a Sant Cugat tenir jutjats