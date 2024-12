Set beques per als millors expedients acadèmics de l’any a Castellbisbal

L’Ajuntament de Castellbisbal, a través de la Regidoria de Joventut que és qui les concedeix, ha entregat un total de set beques als millors expedients acadèmics a l’alumnat de batxillerat i cicles formatius que obté les notes més altes. En aquesta ocasió, s’han repartit un total de 3.100 euros entre els premiats.

En la modalitat de batxillerat, Berta Ribas López, amb una mitjana de 9,57 s’ha endut la beca de 750 euros a la millor nota. El segon millor expedient ha estat per a Marta Amat Reganzón, amb una mitjana de 9,55, i amb una dotació de 500 euros. I Helena Reyes Moreno ha estat guardonada amb els 250 euros amb de la tercera millor nota en obtenir una mitjana de 9,51.

Cicles formatius

Pel que respecta als cicles formatius de grau superior, Paula Valenzuela Ruiz, amb una mitjana de 8,97 ha obtingut la primera millor nota i ha rebut 750 euros. Les categories de segon i tercer millor expedient han quedat desertes a falta de sol·licituds.

I en els cicles formatius de grau mitjà, a Miguel López Pareja li han lliurat una beca de 500 euros per aconseguir la millor qualificació, amb una mitjana de 9,10. La segona millor nota, obtinguda per Claudia Moyano, un 9,04, ha suposat una beca de 250 euros, i els 100 euros del tercer millor expedient han estat per a Marc Azorín Cugat, que ha assolit una nota mitjana de 8,98.