Rubí lliura més de 260 quilos de joguines per Nadal

La campanya rubinenca “Encara podem donar molt de joc” ha recollit un total de 262,6 quilos de jocs i joguines per a les famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat. Les joguines s’han lliurat a les entitats socials -l’Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal (ASAV), Càritas i al servei d’intercanvis municipal La Trocalleria- perquè, posteriorment, les facin arribar a les famílies.

Un total de 210 infants d’entre 0 i 15 anys ja han rebut aquests regals gràcies a la col·laboració desinteressada de la ciutadania de Rubí i al treball de les persones voluntàries d’ASAV i de Càritas Diocesana, així com de les escoles participants.

En aquesta edició, la ciutadania ha donat diverses tipologies de joguines, entre les quals destaquen jocs de taula, patinets, peces de construcció i jocs de primera infància, com ara encaixos de peces o musicals. La tria prèvia que han fet les famílies ha estat molt valuosa, ja que ha facilitat la tasca de comprovació de l’estat de cadascuna d’elles i la seva selecció.

Ambiental i solidària

Encara podem donar molt de joc és una proposta impulsada pel Servei Educatiu de Residus de l’Ajuntament de Rubí que, a més de tenir un vessant solidari, evita que recursos que encara tenen vida útil vagin a parar a l’abocador. En aquesta ocasió, s’han previngut 262 quilos de residus en forma de joguines.

Bona part d’aquests jocs i joguines s’han distribuït a les entitats d’ASAV i Càritas Diocesana perquè s’adequaven a les peticions rebudes. Les joguines recollides restants s’han derivat al servei de La Trocalleria perquè puguin ser intercanviades i arribar a altres infants.

La Trocalleria és un servei municipal que serveix com a plataforma d’intercanvi de productes. La seva doble funció, social i ambiental, evita la generació de residus fomentant la reutilització i l’intercanvi d’objectes entre persones. El servei recull i cataloga joguines i altres objectes en bon estat, evitant que acabin en l’abocador, sent a més una alternativa més conscient i solidària per a aquells que necessiten accedir a objectes útils sense generar residus.

Rubí lliura més de 260 quilos de joguines per Nadal