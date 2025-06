Milloren el sistema de depuració d’aigües al Coll d’Estenalles

La Diputació de Barcelona ha executat les obres de millora del sistema de depuració d’aigües residuals del Centre d’Informació del Coll d’Estenalles, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’objectiu és que l’aigua depurada compleixi els paràmetres necessaris per poder-la abocar al medi natural. Les obres han tingut un cost de 46.724,05 euros.

Aquest equipament disposava d’un sistema de depuració autònom convencional, basat en el mètode de decantació mitjançant una fosa sèptica i filtre biològic, que es va construir fa més de 25 anys, però, actualment, ja no funcionava en condicions òptimes i calia renovar-lo per un nou sistema de depuració més natural, més eficient i de manteniment més fàcil.

El nou sistema inclou un pretractament que consisteix en un filtre d’estella de fusta que funciona com a separador i compostatge de la part orgànica. A continuació, consta d’un filtre de graves plantat, que és on es produeix el procés de depuració biològica i, finalment, s’ha mantingut el filtre de graves horitzontal de l’anterior instal·lació com a tractament terciari per millorar els resultats de la depuració.

Els sòlids orgànics, i eventualment inorgànics, queden retinguts a la superfície del filtre d’estelles, mentre que la part líquida de l’abocament, encara no depurada, s’infiltra i es condueix al segon filtre de graves, on les plantes i els microorganismes fixats a la capa superficial de les graves afavoreixen la retenció de la matèria orgànica en suspensió i el procés de descomposició aeròbic (fitodepuració). Les aigües que travessen verticalment el segon filtre es condueixen al tercer filtre de graves plantat, de flux horitzontal, on s’acaben de retenir els contaminants solubles, com el nitrogen, que s’hagin pogut escapar dels dos filtres anteriors.

A la superfície dels filtres no es genera llot, sinó compost, gràcies a la degradació de la matèria orgànica en presència d’oxigen. El compost s’ha de retirar cada deu anys i es pot fer servir per adobar les plantes. Aquest tipus de tractament respon a les necessitats del parc natural i depura un 95% de l’aigua. A més, s’integra en el paisatge.