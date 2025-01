Èxit de participació a les activitats de Nadal a Rubí

Les més de 200 activitats organitzades per l’Ajuntament de Rubí, les entitats locals i el teixit comercial han tornat a ser un exit de participació, consolidant així un model de programació que és capaç de despertar la il·lusió de petits i grans durant aquest Nadal.

Melquíades, l’ajudant del Mag Rubisenc, ha tornat a ser el fil conductor d’aquestes festes. Tots els infants de la ciutat han estat convidats a convertir-se en aquest personatge.

L’edifici de l’Ajuntament i la plaça de Pere Aguilera es van convertir en el màgic escenari de la Casa Melquíades. La programació d’aquest espai va tenir com a principal atracció l’espectacle “Tu també pots ser Melquíades”. La Casa Melquíades també va ser la seu d’actuacions d’entitats i escoles artístiques locals, que en una desena d’ocasions la van amenitzar amb música, ball i teatre. Un total de 9.225 persones van passar pels diferents formats d’espectacle de la Casa Melquíades.

La Fàbrica Melquíades també va ser un gran èxit d’assistència. Al voltant de 5.800 persones van visitar aquest espai, on els Melquíades i les Melquíades els van mostrar les tasques que han de complir per fer possible la màgia del Nadal. L’activitat es va reforçar amb alguns al·licients nous al principi i al final del recorregut.

L’obertura de la Fàbrica Melquíades va anar acompanyada un cop més d’una programació de tallers i espectacles familiars de gran qualitat que van reunir al voltant de 2.000 persones a la Sala Annexa del Celler.

També cal destacar l’èxit de la festa de Cap d’Any i d’una de les activitats més esperades: el Campament Màgic. Altres com el Trenet del Comerç han acollit 16.620 viatgers, mentre que l’espai on es prepara l’arribada de Ses Majestats va registrar 9.641 visitants, superant les dades de l’anterior edició.