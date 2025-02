L’Ajuntament de Rubí abandona la xarxa social X

L’Ajuntament de Rubí ha abandonat la xarxa social X. Des d’aquest dilluns s’han tancat nou dels deu comptes que tenen els diferents serveis municipals a la plataforma. Només es mantindrà el perfil general (@AjRubi) exclusivament com a canal de comunicació d’emergències, alertes meteorològiques o incidències de mobilitat.

La decisió de deixar X coincideix amb l’accés al govern dels Estats Units del republicà Donald Trump i del propietari d’aquesta xarxa social, Elon Musk, com a titular del Departament d’Eficiència Governamental. L’alcaldessa Ana María Martínez ha subratllat que “ja fa temps que s’ha convertit en un mitjà de desinformació i enfrontament totalment mancat de criteris ètics”, on Elon Musk ha permès “tot tipus de manipulacions”.

Per a la primera edil, el relleu a la Casa Blanca ha empitjorat aquesta situació i ha fet necessari abandonar X, com també estan fent altres institucions, entitats i personalitats: “Com a institució que defensem els valors democràtics i els drets i llibertats de tothom, no ens podem permetre ser còmplices d’aquesta utilització interessada i altament perillosa de les xarxes socials”.