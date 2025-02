Campanya ciutadana per recuperar la història del Casino de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha fet una crida a la ciutadania perquè els facin arribar fotos antigues del Casino. Els documents es digitalitzaran, s’inclouran en l’Arxiu Municipal i es difondran a la pàgina web del Casino i les xarxes socials de l’Ajuntament. Amb aquesta acció, es vol reconstruir la història sentimental de l’equipament.

La campanya reprèn una idea que ja es va presentar el 2020, però que es va haver d’ajornar com a conseqüència de la pandèmia. Ara, amb les obres de rehabilitació del Casino a punt de finalitzar i amb la perspectiva d’una pròxima obertura de l’equipament, l’Ajuntament ha volgut recuperar aquella iniciativa i engrescar-hi la ciutadania.

Es demana als rubinencs que disposin de fotografies antigues interessants i en bon estat de conservació que les porti físicament a l’Ajuntament (plaça de Pere Aguilera), on es digitalitzaran amb les màximes garanties. Sempre que sigui possible, les imatges es retornaran al moment perquè les propietàries no s’hagin de desprendre d’aquest material tan personal.

Els documents es difondran a la pàgina web del Casino i a les xarxes socials de l’Ajuntament per fer accessible a tothom la història social d’aquest espai. També hi ha la voluntat d’exposar físicament les imatges més rellevants coincidint amb l’obertura de l’equipament. En paral·lel, les fotografies s’incorporaran en l’Arxiu Municipal per ampliar el seu fons documental sobre el Casino.