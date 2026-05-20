Una setantena de motos, a la Vacaclàssic

Una setantena de motos clàssiques van circular dissabte passat pels carrers de Vacarisses i les carreteres del voltant de Montserrat i l’Obac a la XXXIV edició de la concentració de motos antigues Vacaclàssic. L’esdeveniment, organitzat de forma ininterrompuda per l’entitat Moto Clàssic Vacarisses des de fa més de tres dècades, va tancar les portes amb un èxit de participació.\r\n\r\nUnes 170 persones entre pilots, copilots, acompanyants i membres de l’organització es van reunir durant un matí marcat pel bon temps. \r\n\r\nDesprés del tradicional esmorzar de germanor per agafar forces, la comitiva va iniciar una ruta de 70 quilòmetres al voltant de la muntanya de Montserrat. El recorregut va incloure dues parades estratègiques a Monistrol i a Rellinars, on els respectius consistoris van oferir un refrigeri de benvinguda a tots els motoristes. En tornar a Vacarisses, la jornada es va cloure amb un nou refrigeri i el lliurament dels premis. \r\n\r\nEl guardó per a la moto més antiga se’l va endur José López Miguel amb una Norton M-18 500 del 1935. Pel que fa a la moto millor restaurada, va ser premiat Eulogi Garcia Castro amb BSA M22 500 del 1937. La moto en millor estat original va ser la de Carlos Borras Capdevila.\r\n