La pesta porcina deixa Russell Crowe sense rodatge a Sant Cugat

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es reunirà amb l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, per abordar “una alternativa dins del marc legal” al tancament d’espais naturals per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA). És la resposta a la carta del batlle al conseller per demanar una flexibilització de les restriccions vigents en alguns entorns.
Des de la conselleria, però, remarquen que qualsevol canvi es farà adaptant-se a la situació epidemiològica. Alhora, recorden que, entre d’altres, la situació ha obligat a alterar una etapa del Tour de França per Collserola. En el xoc sobrevola la gravació d’una pel·lícula que s’havia de rodar en l’entorn natural santcugatenc.
Vallès feia referència als permisos que s’havien donat per fer un rodatge en uns terrenys de l’Incasòl, situats a l’antic camp de golf Can Sant Joan situat a camí de Rubí. Concretament, es tracta d’un film protagonitzat per l’actor Russell Crowe, conegut per obres com “Gladiator”. El rodatge és de la pel·lícula “L’últim druida”, dirigida per William Eubank. Fonts del departament han especificat que si bé l’Incasòl, en coordinació amb Agricultura i Agents Rurals, va donar el vistiplau al febrer per fer ús de l’espai, es va advertir als promotors que calia garantir la normativa que marca el departament per evitar la propagació del virus.
Tot i que l’empresa va informar que complia les obligacions, els Agents Rurals van comprovar que el tancament no era total, fet pel qual es van enviar unes comunicacions que, segons el departament, els promotors del rodatge no han contestat. L’incompliment de la norma comporta que no poden continuar amb l’activitat i que l’han d’aturar totalment, sempre que no resolguin els problemes detectats i adaptin l’espai. Per tot plegat, ara es farà enviament d’un requeriment legal a l’empresa promotora. La gravació prevista ha quedat en l’aire.
Una “falta de respecte”
L’associació agrària Asaja considera “una falta de respecte” als ramaders catalans que s’hagi donat permís a una productora audiovisual per a dur a terme el rodatge d’una pel·lícula a l’antic camp de golf de Can Sant Joan, a Sant Cugat del Vallès. Es tracta d’un espai inclòs en l’àrea de restriccions per evitar l’expansió de la pesta porcina africana (PPA) i que es troba a escassos quilòmetres d’on es van detectar els primers exemplars morts. El col·lectiu considera que no té sentit autoritzar la filmació quan el sector porcí està fent grans esforços, motiu pel qual exigeixen responsabilitats a qui hagi autoritzat l’activitat.
Torna a enfrontar-se als romans
El guió de “L’últim druida” explica la història d’un vell druida de les muntanyes de Caledònia (actualment Escòcia) que haurà de defensar el seu poblat de l’Imperi Romà. Completen el repartiment actors com Rose Leslie, Andreas Pietschmann o Daniel Zovatto. La pel·lícula compta amb la participació de la productora espanyola Nostromo i és previst que comenci a rodar-se el 8 de juny. El rodatge també té previst gravar algunes escenes a les Illes Canàries.