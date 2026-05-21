L'alcalde de Sant Cugat del Vallès demana al Govern que relaxi les restriccions per la PPA al municipi

L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès (Junts), demana al Govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) al municipi. En una carta enviada al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, diu que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi, que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Volpelleres o l'entorn del Pi d'en Xandri o Torrenegra, aquests ja dintre del Parc de Collserola, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés, com s'ha fet, per exemple, per un rodatge previst a la tardor en uns terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions.
En la carta, Vallès li trasllada la preocupació per l'impacte que les restriccions tenen "sobre el benestar emocional i físic" dels veïns, donada l'estreta vinculació que el municipi té amb el seu entorn natural. "El tancament prolongat dels accessos a Collserola limita les activitats quotidianes vinculades a la salut física i emocional de la ciutadania, com caminar, passejar, córrer o anar en bicicleta", assenyala.
El batlle assegura entendre i compartir la necessitat d'actuar "amb prudència i rigor", però també creu necessari compatibilitzar les mesures aplicades amb la salut i la qualitat de vida de la població. "Si s'estan fent aixecaments parcials de les restriccions per motius d'activitat econòmica, com l'accés a establiments de restauració dins de l'àmbit afectat, creiem que també cal estudiar amb urgència i amb totes les garanties necessàries habilitar accessos o espais concrets", destaca.
Vallès fa referència al rodatge en terrenys de l'Incasòl, que assegura que ja tenen autorització de l'ens públic. Per això, demana que aquesta flexibilitat també s'apliqui en àmbits concrets que formen part de l'imaginari col·lectiu de la localitat i que són espais d'ús habitual per part de la ciutadania: "No entendríem que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició i, per això, demanem al Govern empatia amb els santcugatencs".
L'alcalde conclou la carta demanant una comunicació més "fluida i anticipada" per part del departament d'Agricultura, tot recordant que el tancament d'espais és una competència exclusiva del Govern.