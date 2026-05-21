Vacarisses ja té mercat setmanal

Vacarisses va inaugurar dimarts el seu primer mercat setmanal. La iniciativa va tenir molt bona acollida, gràcies a l’àmplia oferta de productes d’alimentació i de proximitat.
Per celebrar l’estrena, es van lliurar 200 bosses oficials del mercat a les persones que van fer una compra a alguna de les parades. A causa de la gran afluència, es van exhaurir ràpidament. Per això, l’Ajuntament ha confirmat que se n’encarregaran més, amb l’objectiu “de promoure la sostenibilitat en les compres, fomentant l’ús d’elements reutilitzables, i alhora crear una imatge de marca pròpia que ajudi a identificar i consolidar el mercat com una cita setmanal fixa”.
L’acte inaugural va comptar amb la presència de representants de la Diputació de Barcelona, com la diputada delegada de Comerç i Consum, Olga Serra, així com del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que van voler acompanyar el municipi en aquesta posada en marxa.
Fruita, embotits, vins i molt més
El mercat de Vacarisses té parades d’alimentació i altres productes, tant de negocis locals com de procedents de municipis propers. Actualment, l’oferta inclou fruita i verdura, embotits, vins, productes de celler, xurros, pollastre a l’ast, menjar per emportar-se i complements de bijuteria. El mercat setmanal se celebrarà cada dimarts, de 9 a 14 hores, a la plaça de la Dona, i podrà incorporar parades convidades de manera puntual.