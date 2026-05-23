Positivo Boy & Girl, botiga de barri: “Ens buscàvem la vida i anàvem a Londres per buscar producte que aquí no estava tan vist”

Terrassa encara quedava lluny de les tendències urbanes que triomfaven en altres ciutats quan els germans Ismael i Sergio Rodríguez van obrir la botiga Positivo a la Rambla, l’any 1996. Per això, els propietaris viatjaven regularment a Londres per portar peces que eren difícils de trobar. “Ens buscàvem la vida i anàvem a buscar producte que aquí no estava tan vist”, recorda l’Ismael. Tres dècades després, Positivo Boy & Girl continua a la mateixa ubicació i es prepara per celebrar el seu trentè aniversari amb una gran festa oberta al públic.
La celebració tindrà lloc el pròxim dissabte 30 de maig, de 17 a 20.30 hores, al mateix establiment de la rambla d’Ègara. Les 30 primeres persones que hi arribin rebran una samarreta exclusiva gratuïta. A més, hi haurà música en directe amb DJ Huete, així com consumicions gratuïtes, llaminadures per a tothom i sortejos de xecs de 100 euros cada hora entre els clients que facin una compra. També organitzaran el joc del polsador. Qui aconsegueixi aturar el cronòmetre exactament als 10 segons s’endurà una gorra de regal.
Des del 30 de maig fins al 6 de juny, també s’oferiran descomptes progressius: un 10% en comprar una peça, un 20% amb dues i un 30% a partir de tres articles.
Un estil en constant evolució
Amb els anys, el negoci ha evolucionat amb el pas dels anys. En una primera etapa, l’establiment estava molt connectat amb el món de la nit. “De seguida ens vam decantar pel públic de discoteques”, diu l’Ismael, referint-se a “gogós i gent que treballava a la barra de les discoteques”. Amb els temps, la seva oferta va evolucionar cap a una moda més urbana i juvenil. Ara, els propietaris defineixen l’estil de la botiga com a “urbà teenager”, puntualitzant que “la moda i les marques canvien constantment”.
El local actual tampoc té res a veure amb el dels inicis. Originàriament, la botiga ocupava només la meitat de l’espai actual. Quatre anys després d’obrir, els germans Rodríguez van ampliar el negoci incorporant el local del costat. Quan es va fer la reforma, van dividir la botiga “en dos estils diferents”: una part amb la seva oferta habitual i una altra on van incloure roba d’estil surfer.
Durant una etapa també van vendre roba femenina, i encara conserven el nom de Positivo Boy & Girl. Tot i que avui la gran majoria de clients són nois, asseguren que algunes samarretes i dessuadores tenen un aire unisex: “El 90 o 95% de la gent que ve a la botiga són nois, però també hi venen a comprar algunes noies”.