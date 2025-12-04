A peu i amb drons contra la pesta porcina

Els cossos desplegats per vigilar el radi de 20 quilòmetres afectat per la pesta porcina africana (PPA) intensifiquen les tasques a l’espera de rebre el permís per capturar senglars. Agents Rurals, ADF i l’UME, entre altres, pentinen la zona a peu a través de geolocalització amb telèfons mòbils, amb unitats canines i drons. En total són més de 400 efectius, comptant policies locals, Mossos i Bombers, que treballen no només per trobar animals, també per evitar la seva mobilitat i per desinfectar camins rurals. Els Agents Rurals asseguren que la resposta ciutadana ha estat molt bona i en termes generals ha davallat la circulació de persones en l’entorn natural afectat, si bé asseguren que encara hi ha persones que se salten la prohibició.
La incorporació de drons amb càmeres tèrmiques permet tenir una vista aèria i detectar cossos en moviment o estàtics. “Amb ells podem trobar animals morts o vius, aquests últims depèn molt de l’horari, són feines que s’han de fer sempre a primera hora del matí o al vespre”, ha explicat Quico Rivera, cap de l’àrea dels grups de suport dels Agents Rurals.
D’altra banda, la Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per a la PPA fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s’hauran d’aplicar “mesures d’emergència provisionals” per contenir la malaltia. Hi ha 23 municipis del Vallès Occidental.