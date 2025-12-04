Un motorista veí de Rubí mor en un xoc a la BV-1201 a Castellbisbal

Un motorista ha perdut la vida aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera BV-1201, al terme municipal de Castellbisbal. El sinistre, que ha tingut lloc al punt quilomètric 8,8, s'ha produït poc abans de les set del matí. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 6.48 hores.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’investiguen, un turisme i una motocicleta han col·lidit. A conseqüència del sinistre, ha mort el motorista, mentre que el conductor i únic ocupant del turisme ha resultat il·lès. Es tracta d’un home de 52 anys veí de Rubí.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta nova víctima mortal, ja són 134 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest 2025, 44 de les quals motoristes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
Trànsit recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) ofereix suport i orientació als familiars i afectats per sinistres viaris els 365 dies de l’any. El servei proporciona informació sobre tràmits, recursos disponibles, drets reconeguts per la legislació i assistència psicològica. Es pot contactar amb el SIAVT a través del telèfon gratuït 900 100 268 o mitjançant el web victimestransit.gencat.cat.