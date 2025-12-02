Té 10 milions d'anys i es diu “Fontisaurus tarumbaire”

“Fontisaurus tarumbaire”. Aquest és el nom amb el qual Viladecavalls ha batejat un llangardaix fòssil de més de deu milions d’anys d’antiguitat. El jaciment de Sant Miquel de Toudell va recuperar un de crani que va permetre descriure una nova espècie i gènere de llangardaix del Miocé. \r\n\r\nL’equip internacional liderat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP-CERCA) ha proposat el nom científic “Fontisaurus tarumbaire”, escollit per votació popular entre el veïnat de Viladecavalls. \r\n\r\nLa votació es va fer ara fa un any i es va escollir entre diverses propostes de nom científic. El resultat es va fer públic ahir coincidint amb la publicació dels resultats a la prestigiosa revista científica “Swiss Journal Paleontology”.\r\n\r\nSegons l’investigador Andrea Villa, primer autor de l’estudi, la tria del nom vol “reconèixer l’arrelament territorial de la descoberta científica, donant veu a la ciutadania i apropant la paleontologia a tothom”. El gènere “Fontisaurus” fa referència a la tradició de Viladecavalls que atribueix a cada font del municipi un petit drac protector, mentre que “tarumbaire” evoca el gentilici popular de la zona on es va trobar. L’exemplar es conserva al Centre Martorell d’Exposicions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Les anàlisis han permès descriure amb detall la seva anatomia i situar-lo dins una línia evolutiva diferenciada del grup dels ànguids.\r\n