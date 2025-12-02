Prop d’un centenar de persones van participar dissabte passat a la Romeria de Matadepera a Montserrat en commemoració del seu Mil·lenari. Era organitzada per la Confraria de la M.D. de Montserrat de Matadepera i la seva parròquia de Sant Joan.
Durant la missa conventual, celebrada a la basílica de Montserrat pel pare Joan M. Mayol, director de la confraria de Montserrat, i concelebrada pel rector de la parròquia Mn. Guillem López, van participar diferents entitats matadeperenques, com la Coral de Matadepera, que van cantar els goigs de Sant Llorenç o els portants de Sant Llorenç, que van complir el somni de portar el Sant a la Basílica per saludar a la Moreneta. També amb la col·laboració de l’Agrupació sardanista La Mola, es va interpretar a l’orgue un fragment de la sardana “La Mola de Matadepera”, del compositor Jordi León.
Les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde i diferents regidors i del president de la Confraria de la M. D. de Matadepera, Joan Rios, van compartir l’acte amb tots els veïns.
L’acte va acabar amb la simbologia de l’agermanament de les dues muntanyes.
“Un dia històric”
“Va ser un dia històric i extraordinari que recordaran per sempre, reforçant el vincle d’unió mil·lenari que uneix un poble que camina plegat vers Montserrat”, ha destacat la Confraria M.D. Montserrat de Matadepera.