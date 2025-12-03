Entrades gratuïtes per a la programació inaugural d’El Casino de Rubí

Des d’aquest dijous a les 17 hores ja es poden adquirir les entrades gratuïtes per als espectacles de la programació inaugural d’El Casino, el nou equipament cultural de Rubí que obrirà el 13 de desembre després de la seva rehabilitació.
Segons informa l’Ajuntament de Rubí, les entrades es distribuiran a parts igual en línia i presencialment: el 50% de les localitats de cada espectacle es posaran a disposició del públic a través de la plataforma teatreelcasinorubi.koobin.cat i l'altre 50% a través de la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Cada persona podrà aconseguir un màxim de dues entrades.
Les entrades disponibles a partir d'aquest dijous corresponen a espectacles com “Poemes visuals”, de Jordi Bertran (27 de desembre); “Laika”, de la cia. Xirriquiteula Teatre (dia 28); “Una poma, un pomer”, de la cia. De Peper (dia 29); “No me toques el cuento”, de la cia. Arte Atroz (dia 29), “Maure el donousaure”, de la cia. Teatre NU (dia 30); i “Ya me has tocado el cuento”, d’Arte Atroz (dia 30). També estaran disponibles les entrades per als balls programats els dies 2 i 3 de gener.
Pel que fa a les visites dramatitzades, es podrà reservar plaça a partir del dimecres 10 de desembre en les mateixes condicions que la resta d’activitats inaugurals, és a dir, tant en línia com a la taquilla del Teatre Municipal La Sala.