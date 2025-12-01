Presenten una demanda contra la ronda nord

La Campanya Contra el Quart Cinturó ha presentat un recurs davant del Jutjat del Contenciós Administratiu contra el conveni signat entre Estat i Generalitat per executar la ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès.
La plataforma va anunciar a finals de gener que havia reunit 20.000 euros per dur el projecte als tribunals, però segons explica en una nota de premsa emesa aquest dilluns, la demanda no es va poder formalitzar fins al passat 26 de novembre perquè l’administració no completava l’expedient i l’hi traslladava. Assegura que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha hagut de requerir-lo i “fins i tot amenaçar amb multes coercitives, diverses vegades” l’Administració perquè complís el tràmit.
El conveni entre les dues administracions inclou la redacció dels estudis i projectes, el finançament i l’execució de les obres. Un cop presentada la demanda, ara el jutjat la farà arribar a Estat i Generalitat perquè hi responguin en un termini de vint dies hàbils. Després, el tribunal haurà de decidir quines proves practica, i en aquest sentit la plataforma subratlla que n’ha demanat d’específiques. Després, el Tribunal ordenarà a les parts les conclusions i fixarà data per emetre la sentència. Els activistes preveuen que es podria dictar abans de finals del 2026.
“Infraccions i irregularitats”
Segons expliquen els membres de la campanya, malgrat que l’Estat “ha forçat un blindatge aparent del marc normatiu, modificant-lo prèviament per facilitar l’aprovació del conveni”, han detectat “diverses infraccions legals que hi han subsistit”. És en aquestes “infraccions i irregularitats” que se centra la demanda, que afecten, afirmen els activistes, en el marc competencial, una contravenció del Planejament Territorial o la fragmentació del projecte del Quart Cinturó, entre d’altres.
A parer de la plataforma, un projecte “d’autovia” com el Quart Cinturó requereix una avaluació d’impacte ambiental “adient”, en la qual “ha d’aparèixer l’alternativa zero i alternatives que prioritzin modes de transport col·lectiu de persones i mercaderies”.