Agents ambientals per millorar el reciclatge al Vallès Occidental

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental han posat en marxa un equip d’agents ambientals que farà tasques d’informació i sensibilització en diversos municipis de la comarca, amb l’objectiu de facilitar consells i dades útils per millorar la separació dels residus a les llars i promoure una gestió correcta de les deixalles.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, i el president del Consorci per a la Gestió de Residus, Rafa Güeto, han compartit aquest dilluns amb l’equip una part de la formació pràctica que estan rebent sobre el terreny, al Parc de Neteja de Rubí, abans de l’inici de les actuacions a Rubí i Viladecavalls.
Treballant per parelles, els agents s’ubiquen en diferents punts de contenidors per oferir assessorament directe a la ciutadania sobre la correcta separació dels residus i l’ús adequat dels sistemes de recollida.
L’equip, format per 11 persones, treballarà durant 12 mesos desenvolupant accions de proximitat i sensibilització adreçades a la ciutadania, les escoles i els comerços. La seva tasca se centrarà en la conscienciació ambiental i el suport als municipis en la difusió d’iniciatives de prevenció i reducció de residus, en el marc de les polítiques comarcals de sostenibilitat i economia circular.
Les persones contractades participen en aquest projecte a través del programa Treball i Formació, impulsat pel SOC.