Ullastrell aprova les ordenances fiscals

L’Ajuntament d’Ullastrell ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals per a l’any vinent. En el ple celebrat el 29 d’octubre els impostos i les taxes municipals van ser aprovades per vuit vots a favor (ERC) i una abstenció (PSC).\r\n\r\nSegons ha explicat el consistori, les ordenances del 2026 preveuen un augment del 3% de l’impost de Béns i Immobles (IBI) “amb la voluntat de seguir posant al dia les finances locals i poder fer front als augments de l’IPC, augments dels salaris dels treballadors/es públics promoguts pel govern central espanyol o l’augment del preu de les energies, dels subministres i materials”.\r\n\r\nD’altra banda, s’ha afegit la bonificació als vehicles històrics i antics en l’impost de vehicles de tracció mecànica. També s’ha modificat el preu dels carnets juvenils de la piscina municipal equiparant-los amb els preus infantils. Una altra taxa que es modifica és la de residus que s’adapta als preus de la nova licitació darrerament aprovada, que augmenta un 7% “amb l’objectiu d’equiparar els costos de la mateixa licitació (2019) amb els temps i serveis actuals”, indica l’Ajuntament.\r\n\r\nD’altres modificacions han tingut a veure amb l’adaptació jurídica dels redactats proposats pels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. Les ordenances estaran en exposició pública a partir de la seva publicació al BOP durant 30 dies per al seu repàs per part dels interessats.\r\n