UIPV trenca amb Junts

La formació opta per no renovar la fórmula de coalició de cara a les eleccions del 2027

  • Raúl Avilés i María Moreno, regidors d’UIPV

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 17:54
Actualitzat el 05 de novembre de 2025 a les 17:55

La Unió Independent Per Vacarisses (UIPV) ha decidit iniciar una nova etapa sense Junts. En un comunicat, la formació ha explicat que després de quatre anys de col·laboració amb Junts del municipi, han optat per no renovar la fórmula de coalició de cara a les pròximes eleccions de 2027.

Aquesta decisió arriba després d’un període de reflexió i anàlisi del camí que hem compartit i que valorem com a positiu per a totes dues formacions”, indica el comunicat signat pel president d’UIPV, Raúl Avilés.

A partir d’ara, UIPV se centrarà a enfortir “el projecte propi i a impulsar amb voluntat ferma i més energia, una manera de fer política basada en la proximitat, la transparència i el compromís amb els veïns de Vacarisses”.

