FGC licita nous treballs per reforçar la catenària al Vallès

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest dilluns nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic. Les millores es faran al tram entre Sant Cugat i Bellaterra, a la línia Barcelona-Vallès; i al tram entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Andreu, a la línia Llobregat-Anoia. Les obres, amb un pressupost de 395.000 euros, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de l’any 2026. L’actuació consistirà a substituir els equips de compensació mecànica dels conductors de catenària (sustentador i fils de contacte), que actualment són simples, per equips de compensació dobles.\r\n\r\nAquesta doble subjecció incrementarà la fiabilitat de la catenària davant diferències tèrmiques extremes i tindrà una influència directa en la reducció d’avaries i en la disminució dels temps i els costos de manteniment derivats d’aquestes, segons FGC. “Amb aquest sistema tenim una catenària més fiable, moltes menys avaries, un temps de resolució d’incidències més curt i reduïm també els costos de manteniment”, assenyala el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.\r\n\r\nFerrocarrils ja ha dut a terme aquesta actuació en altres trams de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. La previsió és que durant els pròxims anys, fins al 2028, la substitució de compensacions simples per dobles es realitzi als trams que faltin per completar la seva instal·lació a la totalitat de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.\r\n