Trobada per millorar l’atenció sanitària a Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls i la plataforma ciutadana Per una sanitat digna a Viladecavalls han demanat als responsables de CatSalut l’ampliació de personal i la garantia d’un servei de qualitat al Consultori Local de Viladecavalls i al CAP de Can Trias.
Aquestes reclamacions s'han fet aquest dimecres en una nova reunió convocada pel consistori amb l’objectiu de continuar avançant en la millora de l’atenció sanitària al municipi. La trobada s’emmarca en les negociacions en curs amb responsables de CatSalut. Per part del consistori, hi han assistit el regidor de Sanitat, Jesús Porres, i la regidora de Benestar Social, Dolors Salmerón. En representació del CatSalut han estat presents el director del sector sanitari Vallès Occidental – Oest, David Ferrandis, i l’adjunta a gerència de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Dolça Cortasa. La plataforma ciutadana Per una Sanitat Digna a Viladecavalls ha estat representada per Jordi Dueso, Neus Grau, Pere Jaume Lobera i Isabel Soler.
Durant la reunió s'ha posat en comú informació rellevant sobre el servei d’atenció sanitària i s’han reconegut millores significatives en els darrers mesos. Malgrat tot, tant els representants municipals com els de la plataforma han coincidit en la necessitat de continuar treballant per assolir els objectius fixats.
Paral·lelament a la trobada, diverses persones s’han concentrat davant del consultori en defensa de la sanitat pública.