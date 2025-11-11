Alerta per risc químic: vessen 600 litres d'un producte tòxic en una empresa de Castellbisbal

Protecció Civil ha activat aquest dimarts a la tarda l'alerta del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat), per un vessament de MDI Polimèric a l'empresa Synthesia Technology Europe de Castellbisbal. Cap a dos quarts de set l'empresa ha avisat que se'ls havia foradat un bidó amb aquesta substància. Els Bombers, que han activat tres dotacions, han comprovat posteriorment que se n'havien vessat 600 litres. Protecció Civil explica que el producte pot ser tòxic per inhalació i contacte. L'empresa ha activat el pla d'autoprotecció, s'ha evacuat preventivament la instal·lació i no consten persones ferides.\r\n\r\nEls efectius dels Bombers han treballat per contenir la fuita i absorbir després les restes del vessament. Els 600 litres de producte han anat a parar a un pati exterior de l'empresa i no hi ha hagut afectació a l'interior. El cos d'emergències ha creat una zona d'actuació segura per fer les operacions de contenció i neteja del producte tòxic i evitar que hi hagués cap persona afectada.\r\n\r\nL'Agència de Residus de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua han estat alertades de la situació, i la segona ha confirmat que el vessament ha anat a parar a la xarxa unitària i que arribarà a la depuradora sense afectar el medi ambient, torrents o rius.\r\n