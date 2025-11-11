Crida per comprar al comerç de proximitat de Sant Cugat

L’Ajuntament ha presentat la nova campanya “Per un Sant Cugat viu, compra amb sentit”, una iniciativa que vol posar en valor el paper del comerç local, els mercats, la gastronomia i l’economia social i solidària de la ciutat. L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de realitzar un consum responsable i de proximitat, reforçant així el vincle entre persones, establiments i ciutat.
El tinent d’alcaldia de Comerç i Economia Social, Bernat Picornell, destaca que “cada vegada que comprem a una botiga del nostre barri, estem fent molt més que una compra: estem donant suport a les persones que hi ha al darrere”. En aquest sentit, Picornell afegeix que “comprar amb sentit és escollir el model de ciutat que volem”.
La campanya, desenvolupada per l’agència local cooperativa de comunicació social, La Sembra, està constituïda per quatre imatges, creades per la il·lustradora Erola Boix, en representació de les àrees de consum: comerç, mercats i fires, gastronomia i economia social i solidària.
Cada àmbit temàtic es vincula també amb un espai emblemàtic de Sant Cugat, reforçant així la seva identitat visual i simbòlica, com el Monestir per l’àrea de comerç, el Mercat Vell per fires i mercats, el Celler Cooperatiu com a símbol del treball col·lectiu i dels valors de l’economia social i solidària i, finalment, les Voltes del carrer Major, per evocar la vitalitat de la gastronomia local.