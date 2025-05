Arriba la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge de Rubí

Rubí es prepara per acollir, del 16 al 18 de maig, la desena edició de la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge, una cita gastronòmica consolidada que tindrà lloc a la rambla del Ferrocarril. Aquesta edició d’aniversari reunirà 18 productors de cervesa artesana entre els quals destaca la cervesera local Bertus i un Cheese Market especialitzat, parades d’alimentació i propostes de quatre establiments gastronòmics rubinencs.

Segons ha comunicat l’Ajuntament, més de 50 establiments del municipi participaran activament en la iniciativa amb promocions que permeten obtenir un val per aconseguir el got oficial de la fira per compres superiors als deu euros en cervesa, formatge o pastisseria. Aquesta promoció inclou comerços com Bodegas Rosàs, Vinalium, diversos punts del Mercat Municipal i pastisseries com La Iaia Terol, Santa Glòria o Trigo Elaborado. A més, 14 restaurants locals ofereixen menús especials vinculats a la fira, que també donen accés a la promoció.

La programació també inclou tastos guiats de cervesa i formatge, protagonitzats per la cervesa Bertus i el sommelier de cerveses Tori Muns, que oferirà dues sessions el dissabte 17 de maig a les 13:30 i a les 17 hores. El diumenge 18, a les 17 hores, es farà un tast de cerveses amb la 27 Club Brewery. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

Pel que fa a l’oferta musical, la fira comptarà amb una agenda plena de concerts. Divendres s’iniciarà amb Set de Rumba, Inestables i Estopify, tribut a Estopa. Dissabte serà el torn de Boomerix Music Band, Dork, Three Little Beards i Veneno en la Piel. El diumenge es podrà gaudir d’un vermut musical amb Miqui Puig i les actuacions de Kanay i L’Aurora Brothers Band. L’horari de la fira serà divendres de 18 hores a una de la matinada, dissabte de 12 a una i diumenge de 12 a 21 hores.

A més de les propostes gastronòmiques i musicals, hi haurà activitats infantils com l’espai Natural Kids de joc lliure i “Un jorn al mas”, una activitat educativa sobre els animals de l’horta.