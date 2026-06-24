Castellbisbal reforça la xarxa de refugis climàtics

Castellbisbal reforça aquest estiu la seva xarxa de refugis climàtics amb l’objectiu de protegir la població davant els episodis de calor intensa. El municipi torna a disposar de quatre espais integrats a la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): la Biblioteca Josep Mateu i Miró, el Casal de la Gent Gran, la plaça de Lluís Companys i el parc de Neus Català. A aquests punts s’hi afegeixen diversos equipaments municipals que, tot i no formar part de la xarxa metropolitana, també funcionaran com a espais de refugi per ampliar la cobertura territorial i reforçar la protecció de proximitat.
Entre els equipaments habilitats destaca el Casal de la Gent Gran, que funciona com a refugi climàtic de dilluns a divendres entre les 9 i les 18 hores. En cas que es declari una onada de calor diürna, l’horari s’ampliarà fins a les 19 hores. També la Biblioteca Josep Mateu i Miró manté aquest servei de dilluns a dijous a la tarda i els divendres al matí, tot i que romandrà tancada durant el mes d’agost.
L’Ajuntament també posa a disposició de la ciutadania altres espais climatitzats, com el Punt Verd, el Museu de la Pagesia, l’Espai Jove i, durant els dies previs a la Festa Major, la Botiga de Festa Major. Tots aquests equipaments ofereixen aigua potable i seients per facilitar estades breus durant les hores de més calor.
Els refugis climàtics estan especialment pensats per a persones vulnerables a les altes temperatures, com la gent gran, les persones amb malalties cròniques, els nadons o aquells col·lectius amb menys recursos. Aquests espais ofereixen confort tèrmic, descans i seguretat durant els períodes de més calor, amb l’objectiu de reduir els efectes que les temperatures extremes poden tenir sobre la salut.
Com a mesura complementària, el consistori preveu l’obertura excepcional i gratuïta de la piscina municipal d’estiu durant els episodis d’onada de calor nocturna. En aquests casos, l’equipament podrà utilitzar-se entre les 21 i les 23 hores perquè la població disposi d’un espai on refrescar-se i alleujar els efectes de les temperatures elevades també durant la nit.