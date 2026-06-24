La reurbanització del carrer d’Arquimedes, iniciada fa deu dies amb l’objectiu de transformar aquest eix en un espai més verd i pacificat, ja ha provocat les primeres queixes veïnals a Ca n’Aurell. Diversos residents i el col·lectiu “Que no ens pugin els fums” denuncien que el tall al trànsit entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius ha desviat una part important dels vehicles cap als carrers de l’entorn, generant congestions, soroll i un augment de la contaminació.
Una de les veïnes afectades és María José Gil, resident a la plaça de Freixa i Argemí, que assegura que “el trànsit s’ha triplicat aquests dies pels carrers de Ca n’Aurell i especialment al carrer Nicolau Talló i la plaça Freixa i Argemí”. Tot i reconèixer que la reforma d’Arquimedes “serà un benefici per a tothom en el futur”, lamenta les afectacions actuals i critica que “molts carrers del nostre barri acaben abarrotats, mentre la Rambla d’Ègara és buida”.
En la mateixa línia s’expressa Xavier Massallé, del col·lectiu “Que no ens pugin els fums”, que afirma que l’increment de circulació no es limita a Nicolau Talló. “També hi ha un notori increment de trànsit a la carretera de Martorell entre Doré i Baltasar Ragon, a Faraday i a altres carrers de la zona”, explica. Segons la seva percepció, a Nicolau Talló “segurament s’hagi multiplicat per tres o per quatre el volum habitual de vehicles”.
Massallé sosté que les cues es concentren especialment a la cruïlla amb Galileu, on conflueixen els vehicles que es dirigeixen cap al centre de la ciutat. “Ha desestructurat del tot el sistema d’aquests carrers”, assegura. El col·lectiu considera que molts conductors continuen optant pels itineraris interiors malgrat les recomanacions municipals d’utilitzar les rondes.
Els veïns també qüestionen la planificació inicial dels canvis de mobilitat. Segons Massallé, durant els primers dies s’han anat introduint modificacions sobre la marxa en la senyalització i la regulació del trànsit. “Estem en una situació en què es van fent provatures, i les coses haurien d’estar més ben pensades des del començament”, afirma.
Més enllà dels embussos, les queixes se centren en les molèsties quotidianes que comporta l’augment de circulació. “La gent que no té aire condicionat ha de dormir amb les finestres obertes suportant el soroll”, apunta Massallé, que també alerta de l’increment de la contaminació.
Una de les preocupacions destacades és la situació de la Masia Freixa. “Al davant mateix de la Masia Freixa l’hem omplert de trànsit i cues”, lamenta Massallé, que considera contradictori que l’entorn d’un dels espais patrimonials més emblemàtics de la ciutat s’hagi convertit temporalment en un punt de concentració de vehicles mentre l’edifici està sent rehabilitat.