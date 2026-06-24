Excel·lència terrassenca a la selectivitat

Aquest dimarts al matí, milers d’estudiants van prémer el mateix botó amb els nervis a flor de pell. En qüestió de segons, una pantalla va posar notes a mesos de preparació, dubtes i expectatives. Entre ells, set alumnes de Terrassa van descobrir que havien obtingut un 9 o més a la fase general de les proves d’accés a la universitat (PAU) del 2026. Un dels casos destaca especialment: un extraordinari 9,8, la segona millor nota de tot Catalunya. Qui són aquests joves? Com han viscut el procés? I què s’amaga darrere d’unes qualificacions tan excepcionals?
Anna Garcia (9,30) - Institut Can Jofresa
“Vaig intentar baixar les PAU del pedestal per tranquil·litzar-me”
Va arribar a la redacció del Diari de Terrassa sense haver consultat encara la nota. Volia reservar aquell moment per a la revetlla de Sant Joan i compartir-lo amb les amigues. Tot i això, els resultats ja apuntaven alt després d’haver tancat el batxillerat tecnològic amb una mitjana de 9,78.
L’alumna de l’Institut Can Jofresa assegura que tenia bones sensacions després dels exàmens. “Vaig anar fent càlculs i pensava que podria superar el 9”, diu. Ara espera accedir al doble grau en Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ja que troba “molta bellesa en les matemàtiques” i vol saber “com s’aplica aquest coneixement en el món real”.
La seva preparació de la selectivitat va estar marcada per una organització meticulosa. Després d’acabar les classes, va elaborar “un horari de matins i tardes”, repartint el temps segons la importància de cada assignatura.
Pel que fa a la polèmica generada per les Matemàtiques de ciències, l’Anna considera que el principal problema va ser la manca de temps: “Els exercicis eren molt llargs i això feia que t’estressessis”. Més enllà d’això, assegura que la clau per afrontar les PAU va ser canviar la manera d’enfocar-les mentalment i reduir la pressió: “Vaig intentar baixar-les del pedestal per tranquil·litzar-me”.
Héctor Muñoz (9,20) - Institut Can Roca
“També has de gaudir una mica, perquè, si no, t’acabes atabalant”
Els nervis tampoc van ser protagonistes en el cas d’Héctor Muñoz. Després de veure els resultats de les PAU, l’alumne de l’Institut Can Roca ha confirmat les bones sensacions amb un 9,2 a la fase general i una nota d’accés que es manté en la línia de l’excel·lència (13,03), després d’un batxillerat tecnològic que va tancar amb una mitjana de 9,59.
Tot i aquestes qualificacions, el seu futur no passa per cap grau universitari. Té clar que vol ser bomber i, per això, cursarà el cicle d’Emergències Mèdiques i Protecció Civil. “Ho tinc clar des dels deu anys i m’han dit que aquest és el millor itinerari per arribar-hi”, assegura. El seu objectiu és completar primer el grau mitjà i, posteriorment, el superior abans d’encarar les oposicions.
“Estava content i satisfet amb la feina feta”, diu sobre el moment en què va consultar les notes, que va veure sol i que després va compartir amb la família. Tot i el bon resultat, admet que s’esperava una nota alta, però no tant com la definitiva.
La preparació va començar a finals de maig, prioritzant assignatures com Història de la Filosofia i Física abans d’incorporar la resta. Com a consell, defensa la importància de combinar l’estudi amb moments de desconnexió: “No cal dedicar-s’hi les 24 hores del dia; també has de gaudir una mica perquè, si no, t’acabes atabalant”.
Mar Gelis (9,00) - Institut Montserrat Roig
“Era com l’última excursió de l’institut. La feina ja estava feta”
Quan la Mar va veure la nota de les PAU des del gimnàs, la seva primera reacció va ser pensar que sortiria al diari. No era per menys. Amb un 9,00 a la fase general, una mitjana de 9,42 al batxillerat social i una nota d’accés de 12,8, ha confirmat el gran nivell acadèmic que ha mantingut durant els darrers dos cursos. Al setembre començarà el grau d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, uns estudis pels quals només necessitava un 10,5.
”Sabia que m’havia anat bé, però no m’esperava aquesta nota”, explica. El moment de consultar les qualificacions va arribar després d’hores d’espera i nervis compartits amb la seva mare que, segons admet, estava “gairebé més nerviosa” que ella. Una de les sorpreses més grans ha estat Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, una de les seves millors qualificacions malgrat que havia sortit de l’examen amb sensacions menys positives.
L’estudiant terrassenca atribueix l’èxit a la feina feta durant els dos cursos de batxillerat. “La clau ha estat treballar molt aquests dos anys. La selectivitat acaba sent gairebé una anècdota si has fet bé la feina abans”, assegura. Lluny de viure la selectivitat com una experiència angoixant, les recorda amb bon regust: “M’ho vaig passar bé. Era com l’última excursió de l’institut i sentia que tota la feina ja estava feta”.
Bruna Bou (9,00) - Escola Tecnos
“Te n’alegres quan veus que les teves amigues entren on volen”
Com gairebé tota la resta de companys, el resultat la va agafar per sorpresa. “No m’ho creia, he ‘flipat’ una mica”. Tot i haver sortit satisfeta dels exàmens i haver consultat algunes correccions, assegura que sempre feia càlculs prudents. “Tu sempre tires cap a la baixa i penses que després, si va cap a millor, ja t’alegres. Però la veritat és que no m’ho creia”.
Després de conèixer les qualificacions, el dia es va omplir de trucades, felicitacions i converses amb les amigues. “Te n’alegres per tu primer, sobretot, però també quan veus que les teves amigues entren en les carreres que volen”. De fet, destaca especialment el suport de la família durant tot el procés: “Els exàmens els feia jo, però tenia tota la meva família patint per mi”. Compagina els estudis amb la pràctica de l’hoquei, un esport que no li ha marcat la manera d’afrontar la selectivitat. “Vaig seguir anant a entrenar i fent la meva vida”.
Considera que aquesta tranquil·litat va ser una de les claus del seu bon resultat. “El meu èxit va ser anar tranquil·la. Tota la feina la portava feta del curs”. Ara, amb una nota d’accés de 12,63, té clar quin serà el seu futur acadèmic. Tot i que va decidir-ho només una setmana abans de la selectivitat, vol estudiar Farmàcia a la Universitat de Barcelona. “La meva nota no condiciona el que jo vulgui estudiar. Simplement és un premi al meu esforç”.
Natalia Marcos (9,00) - Escola Tecnos
“Temps d’estudi, poc. Per això, les hores havien de ser productives”
Companya de la Bruna i la Clàudia, comparteix sensació d’incredulitat. “No m’ho creia”. Amb l’objectiu de cursar Medicina, una de les carreres amb les notes de tall més elevades, admet que sempre havia vist aquella xifra com una meta complicada. “Com que tothom et posa al cap que és molt difícil treure notes tan altes, tens l’esperança, però en veritat no t’ho acabes de creure”.
La notícia la va compartir immediatament amb el seu pare. “He anat corrent a baix a buscar-lo, li he obert la calculadora de les notes i ho hem calculat junts”. Quan va comprovar que la qualificació li permetia aspirar a la carrera desitjada, l’alegria va ser immensa. Durant la jornada també va rebre nombroses felicitacions de familiars i amigues, moltes de les quals també estaven pendents dels resultats. “Al final, recolzes qui no ha tingut tanta sort i felicites tothom, perquè fer la selectivitat és difícil”.
Tot i això, ella no les considera especialment complicades. “Si estudiaves i portaves el curs ben preparat, ho podies fer”. Compaginava els estudis amb el grau professional d’oboè al conservatori i la pràctica del tennis. “Temps d’estudi, molt poc. Per això les hores que tenia havien de ser productives”.Ara, amb una nota d’accés de 12,59, confia poder complir el seu somni i estudiar Medicina a la UAB.
Clàudia Rimola (9,00) - Escola Tecnos
“La meva mare m’enviava fotos d’una espelma a Sant Esperit”
Tancant el triplet de l’Escola Tecnos, amb un 9,00 a la fase general, Clàudia Rimola reconeix que el resultat en aquestes PAU l’ha sorprès. “Només veure-ho, he estat molt orgullosa”. La publicació de notes la va enxampar de vacances i, de fet, en un primer moment va interpretar erròniament la nota perquè pensava que es tractava de la qualificació sobre 14. “No sabia gaire com funcionava la web per veure les notes. He vist que havia tret un 9,00, i pensava que era sobre 14. Però després he vist que no, que se li havien de sumar les específiques encara, i he estat més contenta encara”.
La terrassenca admet que no s’esperava un resultat tan bo. “M’esperava treure pitjor nota. N’estic molt orgullosa”, assegura. Després de conèixer les qualificacions, les felicitacions no s’han fet esperar. “Molta gent m’ha trucat i m’ha escrit. Pares d’amigues, tota la meva família, els meus amics, els meus companys que han fet la selectivitat amb mi...”.
Estudiant del batxillerat científic, Rimola atribueix bona part de l’èxit al suport rebut durant els mesos de preparació. “La clau ha estat estar rodejada de gent que m’ajudava: la meva mare, tota la meva família que em donava ànims cada dia quan estava estudiant, amics que m’ajudaven... Sobretot és això”. Tot i reconèixer que “m’he esforçat bastant”, destaca que “els amics, la família i l’entorn fan molt, en processos així”.
Va començar a estudiar tot just quan va acabar els exàmens globals. “La primera setmana va ser la més complicada, perquè veia que les PAU encara eren molt lluny, i costava posar-se a estudiar. Després, a mesura que s’acostaven els dies, em vaig posar moltíssim més”.
Dels dies d’exàmens recorda especialment els nervis. “No visualitzava res més enllà de l’examen. No pensava en què passaria després”, confessa. També guarda un record especial d’un gest de la seva mare. “Cada matí, després d’acompanyar-me a l’autobús, anava al Sant Esperit i m’enviava una fotografia, ensenyant-me que hi havia encès una espelma per mi”.
Ara, amb les PAU superades amb nota, la Clàudia té clar quin serà el següent pas. “M’agradaria estudiar Medicina”, afirma. És una vocació que l’acompanya des de petita i que ha marcat els seus esforços durant aquests anys: “Sobretot, m’he esforçat per aconseguir aquesta nota i poder entrar a Medicina”.
Unai Carrasco (9,00) - Escola Mare de Déu del Carme
“Vaig arribar molt tranquil, sabent que tenia diferents opcions de futur”
La notícia va sorprendre l'Unai tot just acabat de llevar-se. "Estava estirat i vaig obrir el mòbil per mirar com havia anat. Em vaig emportar una gran sorpresa quan vaig veure la nota", recorda. De fet, admet que no esperava uns resultats tan bons. "No pensava que serien tan alts i em vaig posar a molt content". Després de conèixer les qualificacions, va començar a rebre felicitacions tant dels professors del centre com dels seus amics.
L'estudiant de l'Escola Mare de Déu del Carme enten l'enuig generalitzat amb aquestes PAU. "La gent ha sortit molt enfadada d'alguns exàmens", comenta. Assenyala especialment la prova de Matemàtiques, que defineix com "un examen llarg", i també la polèmica amb el 'listening' d'Anglès. Tot i això, considera que va saber respondre bé a les dificultats plantejades.
Carrasco atribueix bona part del seu resultat a la serenitat amb què va afrontar les proves. "Gràcies a la calma amb què vaig fer els exàmens, no hi va haver cap assignatura que se'm resistís especialment". Aquesta tranquil·litat també és, segons ell, la seva principal clau de l'èxit. "Al primer examen vaig arribar molt tranquil, sabent que tenia diferents opcions de futur. Començar amb calma és la millor manera d'estar concentrat al màxim i rendir bé".
Durant les setmanes prèvies va complementar la preparació amb classes específiques de reforç, que li van servir "per complementar l'estudi que havia de fer a casa". Ara, amb una nota d'accés de 12,31 sobre 14, es planteja un futur vinculat a les matemàtiques. Inicialment tenia previst cursar Matemàtica Computacional i Anàlisi de Dades, però els resultats obtinguts li han obert noves possibilitats. "Tenint una gran nota, em puc plantejar opcions que potser tenen una nota de tall més alta i que també encaixen amb els meus interessos".