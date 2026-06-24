Rubí reorganitza el cartipàs municipal

L’Ajuntament de Rubí ha actualitzat el cartipàs municipal després de la renúncia de Víctor García Correas, fins ara primer tinent d’alcaldia i responsable de les àrees d’Educació, Ocupació i Empresa, Recursos Humans i Atenció a la Ciutadania. García ha deixat el càrrec per incorporar-se a la Generalitat com a coordinador de Projectes Estratègics de la Secretaria de Millora Educativa.
La seva sortida ha obligat a redistribuir les competències que tenia assignades i a reorganitzar les tinences d’alcaldia. D’aquesta manera, Rafael Güeto Ortiz passa a ocupar la primera tinença d’alcaldia, mentre que Andrés Medrano Muñoz serà el segon tinent d’alcaldia. Mari Carmen Alarcón Cuenca assumeix la tercera tinença, seguida de Juan López Núñez, Annabel Cuesta Fabre, Marta Oliva Martín i Juan Antonio Brustenga Majó.
Pel que fa a les responsabilitats de govern, Mari Carmen Alarcón incorpora la regidoria de Recursos Humans i manté les de Drets Socials, Gent Gran i Infància. Juan Antonio Brustenga assumeix les àrees d’Ocupació i Empresa, que afegeix a les competències de Comerç i Civisme que ja exercia. Per la seva banda, Sònia García Francés es fa càrrec d’Educació, a més de continuar al capdavant d’Igualtat, Salut Pública i Joventut.
Segons ha informat l’Ajuntament, la resta de membres del govern municipal mantenen les atribucions que tenien fins ara.