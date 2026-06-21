Russell Crowe ja participa en el polèmic rodatge en un espai natural de Sant Cugat

L'actor estatunidenc Russell Crowe ja està filmant les seves escenes de la pel·lícula "The Last Druid" (L'Últim Druida) a Sant Cugat. Després que saltés la polèmica a la localitat vallesana per d'aquest rodatge ara fa un mes a causa de la seva ubicació, als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, i del moment en que es va començar, en plena crisi de la pesta porcina africana a la comarca, el Departament d'Agricultura va enviar un requeriment a la productora del film en detectar mancances en el compliment de les mesures de bioseguretat.
Tot i això, segons ha informat 3CatInfo, l'activitat a la zona mai ha acabat d'aturar-se, ja que s'han construït més sets de rodatge i alguns actors secundaris han filmat algunes escenes. Ho han pogut fer després d'aplicar les condicions imposades per Agricultura, com ara la instal·lació de tancats que delimitin el perímetre de la zona utilitzada i la desinfecció de les rodes de tots els vehicles que entren i surten de l'àrea. A més, els treballadors de la producció, que ronden les tres centenes de persones, també han de seguir indicacions d'Agricultura, com per exemple no caminar per les zones boscoses, menjar a espais especialment habilitats per fer-ho i avisar a les autoritats en cas de trobar algun senglar.
Els veïns de la zona, encara que el Departament d'Agricultura hagi donat el vist i plau a les noves mesures de bioseguretat, no troben coerent que es permeti una activitat de tal magnitud a un espai restringit per a ells. Agricultura, per la seva part, defensa que les restriccions s'apliquen a les activitats de lleure, i no a l'activitat econòmica, sempre que aquesta compleixi amb els requisits de bioseguretat.