Com ha passat el teu gos la revetlla?

Els grans perjudicats d’un dia com el Sant Joan són sempre els gossos, atemorits sovint pels petards i el fort rebombori que es genera al carrer tota la nit. Cada vegada, però, hi ha més consciència al voltant de protegir els animals i no abusar dels explosius més intensos a prop seu. De fet, és cada vegada més habitual trobar-se amb pirotècnia lluminosa i no sorollosa apta per al benestar de les mascotes. D’altra banda, també hi ha mesures com els comprimits per calmar l’angoixa que els pot generar el soroll. L’Ajuntament ja fa cinc anys que en reparteix, i nosaltres hem parlat amb quatre usuaris que en van utilitzar.
Jaume Giol i en Max, de 7 anys
“Va estar dormint tota la nit, però és que no li fan por els petards”
En Max no és un gos que pateixi especialment pels petards. “No li fan por, habitualment”, reconeix en Jaume. Tot i això, dimarts, passejant pel centre, va veure la paradeta i “vaig passar a que em donessin una pastilla per veure si en Max notava alguna cosa”. Realment, no sap si ha funcionat, o no. “La veritat és que no es va immutar en tota la nit. Va estar dormint a l’habitació tota l’estona, però és que no li fan por els petards”.
Samuel Gómez, l'Eros i en Tyrone, d'1 i 5 anys
“Al cap de dues hores de prendre el comprimit ja estaven somnolents”
Era el primer Sant Joan de l’Eros amb consciència i, tot i ser un cadell, “no semblava que li afectés molt el soroll”, reconeix en Samuel. Pitjor ho va passar en Tyrone. “S’arraconava als llocs més amagats de casa, tremolava i bordava”. Tot i això, diu que els comprimits van funcionar. “Al principi potser no, però a les dues hores ja estaven somnolents”. Per a passar les hores més crítiques, explica, “tancàvem finestres i persianes, i posàvem la tele un pèl més alta per no sentir sorolls”.
Susana, Pablo i la Kyra, de 2 anys
“Quan passejava al matí, seguia tranquil·la, no bordava a cap gos”
És la primera vegada que optaven per donar-li la pastilla a la Kyra. “L’any passat ho va passar molt malament, llavors la vam veure anunciada i vam pensar que era bona idea”. I els va funcionar bé. “Ha dormit tota la nit, excepte quan ha sentit algun petard, que s’ha amagat, però en general ha estat tranquil·la”. De fet, fins ahir al matí feia efecte. “Quan l’hem tret a passejar, no ha bordat a cap gos, i mira que ella s’hi enfronta. Però seguia tranquil·la”.
Andreu Lara i la Petita, de 8 anys
“Tot i la pastilla, ho va passar fatal, tancada al lavabo tremolant”
“És una gossa sensible i passa molta por”, comença explicant l’Andreu. “Ho passa molt malament durant els dies de Sant Joan”. Aquest era el tercer any que optaven pel comprimit. “Vam notar una millora quan el prenia”, diu. Aquesta revetlla, però, “ho va passar fatal tot i la pastilla. Estava tancada al lavabo, amb molta por, tremolant”. Per això, sempre s’adapten. “Ens quedem a casa, baixem persianes i intentem que estigui còmoda”.