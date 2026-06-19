Llum verda a 15 habitatges protegits i un nou parc a l’entorn de can Cabassa

El ple municipal de Sant Cugat ha aprovat provisionalment la modificació urbanística de l’àmbit de la masia de can Cabassa, una actuació que permetrà impulsar habitatge protegit, ampliar les zones verdes i desenvolupar nous equipaments en una parcel·la de 13.200 metres quadrats.
El projecte reserva sòl perquè l’Ajuntament pugui construir 15 habitatges de protecció oficial destinats a lloguer. L’edifici, de planta baixa i dos pisos, s’ubicarà a la intersecció entre l’avinguda de can Cabassa i el carrer de Josep Valls.
La proposta també inclou la creació d’un parc de 4.100 metres quadrats darrere de la masia, que funcionarà com a corredor verd entre aquests dos carrers. A més, la propietat podrà construir dos edificis privats destinats a usos residencials, sanitaris, culturals o esportius. Segons ha informat l’Ajuntament, la voluntat de la propietat és habilitar-hi una residència per a estudiants.
La masia de can Cabassa, inclosa en el catàleg de patrimoni, mantindrà el nivell de protecció actual. La modificació va ser aprovada amb el suport de tots els grups municipals excepte En Comú Podem, que es va abstenir.