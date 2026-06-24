Terrassa registra 74 avisos als Bombers durant la revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan ha deixat a Terrassa una nit especialment intensa per als serveis d’emergències, amb desenes d’incidències relacionades amb el foc i la pirotècnia. Segons dades de la Policia Municipal, s'han registrat un total de 33 incidents vinculats amb l’ús indegut del foc i la pirotècnia, mentre que els Bombers han atès fins a 74 avisos entre les 20 hores de dimarts i les 8 hores de dimecres.
Un dels episodis més destacats ha estat l’incendi forestal declarat al vespre a la zona de Can Colomer, entre la carretera de Rellinars i la B-40, que ha calcinat més de 5.000 metres quadrats de terreny forestal. En aquest dispositiu hi han intervingut cinc dotacions de la Policia Municipal, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre membres de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa.
Un altre dels incidents s’ha produït al carrer del Doctor Salvà. A les 5.04 hores, els Bombers han rebut l'avís per un incendi que ha cremat un vehicle estacionat al garatge d'una casa unifamiliar. Amb l'autoescala, els efectius han rescatat per la façana una persona que es trobava al balcó de l'habitatge. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat tres ambulàncies i ha atès una persona, tot i que finalment no ha estat necessari el seu trasllat a un centre sanitari. El foc, que ha afectat al garatge i la planta baixa de l'immoble, s'ha donat per extinguit a les 6.17 hores.
Durant la nit, la Policia Municipal ha rebut diversos avisos per la crema de contenidors, papereres, fogueres no autoritzades i focs en zones de matolls o forestals. Pel que fa als espais naturals, els agents han actuat en nou ocasions, principalment per focs en zones de vegetació. S'han registrat incidents al parc de Gernika, a la riera de les Arenes i a la zona de la Muntanyeta, a més del foc de Can Colomer.
També s'ha registrat un altre incendi a la plaça de Pablo Neruda, al barri de Can Palet. Segons ha explicat una veïna al Diari de Terrassa, el foc es va originar després que "una família llancés un petard contra un arbre". Les flames, inicialment de petites dimensions, van acabar afectant també un segon arbre. Els Bombers van intervenir ràpidament i van aconseguir extingir l'incendi.
Segons el balanç dels Bombers, dels 74 avisos registrats a Terrassa, 36 corresponen a incendis urbans i 28 a focs de vegetació —dos agrícoles, cinc forestals i 21 de vegetació urbana—. També s’han atès quatre accidents de trànsit, tres rescats en ascensors i tres inundacions en habitatges particulars. Entre les incidències destaquen també cinc focs d’habitatge. Pel que fa als danys materials, els Bombers xifren en 24 els contenidors cremats, amb diverses bateries afectades pel foc. En dos casos, els incendis han causat danys a un arbre i a dos vehicles estacionats al carrer, i també s’han cremat tres papereres. L’empresa municipal Eco-Equip ja treballa en la reparació dels desperfectes.
Balanç comarcal
A escala comarcal, el Vallès Occidental ha registrat un total de 283 avisos dels Bombers, la xifra més elevada de totes les comarques catalanes. Entre les incidències registrades hi ha hagut un dispositiu preventiu, 121 incendis de vegetació, 136 incendis diversos —com ara contenidors, vehicles o habitatges— i 25 serveis més relacionats amb accidents de trànsit, salvaments o inundacions. A més, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat a la comarca un total de 1.660 incidents relacionats amb la revetlla, només per darrere del Barcelonès (3.321 trucades).
Una de les actuacions destacades ha tingut lloc a Castellbisbal. Els Bombers han estat alertats a les 02.03 hores per un incendi a una casa unifamiliar adossada de la urbanització Comte de Sert. El foc estava localitzat al fons del garatge, situat a la planta -1 de l'habitatge. Tots els inquilins han pogut sortir a l'exterior i no s'ha hagut de lamentar cap persona ferida.
Miki López, inspector en cap del grup d’operacions especials de Bombers, ha destacat que la revetlla d'enguany "s'ha mogut en els paràmetres que s'esperaven" amb molta simultaneïtat de serveis, especialment a les zones metropolitanes per petits incendis urbans, però sense cap incident de gravetat destacable. També han agraït la "responsabilitat" de la ciutadania per seguir les recomanacions de seguretat i contribuir que la celebració es desenvolupés sense conseqüències més greus: “Sempre és positiu i estem molt agraïts que la gent tingui aquest punt de consciència i de responsabilitat perquè la revetlla sigui una festa i no una altra cosa”.