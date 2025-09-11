Col·loquen els nous contenidors de residus a Sant Cugat

Els treballs, que tindran una durada aproximada de tres mesos, serviran per col·locar un total de 3.000 contenidors nous, 450 més dels que hi havia fins ara, amb l’objectiu de reforçar la recollida selectiva i millorar la sostenibilitat en la gestió.
Els contenidors són fets amb materials reciclats (plàstic i ferro) i compten amb palanques de mà i de peu a totes les fraccions. Porten incorporat el lema “+Neteja x Sant Cugat. Reduïm, Separem, Estalviem”.
D’altra banda, a finals d’agost l’Ajuntament va començar les obres per eliminar els contenidors soterrats del municipi. Es preveu que abans de Nadal finalitzin aquests treballs.
Recollida de cartó
En paral·lel, abans d’acabar el 2025 també s’implantarà el nou sistema de recollida de cartó comercial porta a porta de les cinc fraccions i també s’instal·laran al nucli antic unes plataformes mòbils de recollida selectiva que es col·locaran i retiraran diàriament en unes hores determinades. Aquest sistema de recollida també facilitarà que les plataformes estiguin en bones condicions de neteja.
Nou sistema de neteja
La distribució dels nous contenidors és un pas més en el procés d’implementació del nou sistema de neteja i recollida de residus.
Paral·lelament, l’Ajuntament ja està incorporant progressivament la nova maquinària del servei, que previsiblement al proper mes de març ja estarà 100% operativa.
D’altra banda, un equip d’informadors resoldrà dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi a partir del mes d’octubre.
El nou servei de neteja que s’implementarà a Sant Cugat del Vallès ha augmentat el pressupost de 8 a 13 milions d’euros anuals. Incorpora importants millores: més efectius, majors freqüències de neteja i de recollides selectives i maquinària més eficient.
Cal recordar també que aquest nou sistema de recollida i neteja s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que ha estat finançat per la Unió Europea a través dels fons econòmics Next Generation.