Adif tancarà el túnel de Rubí set setmanes

Adif ha anunciat que tancarà el túnel de Rubí -essencial per al trànsit de mercaderies provinents d’Europa- durant set setmanes a partir de la nit de divendres. Així ho ha anunciat el director de Construcció de línies d’explotació est d’Adif, Àngel Contreras, en una atenció als mitjans des de l’estació de Sants. La decisió es pren “per seguretat” i per poder dur a terme les obres que s’han de fer al túnel. Adif ha informat al Govern, i ha parlat “d’alternatives” per al servei ferroviari de mercaderies, com desviar els trens cap a Lleida o fer el traspàs a la Llagosta per treure la càrrega amb camions. “Totes les mercaderies que venen pel nord han de passar per aquest túnel”, ha admès.\r\n\r\nEls més de trenta sensors de monitoratge desplegats al túnel han observat una “evolució negativa” que fa “incompatible” l’obra amb el pas dels trens i que obliga a fer un replantejament per avançar més en els treballs. “Quan els moviments han arribat a uns llindars que considerem que no són aptes, hem pres aquesta decisió. No vol dir que hagi de col·lapsar l’estructura, però sí que volem evitar riscos i, el que és més important, accelerar i fer més curts els terminis d’actuació”, ha dit Contreras.\r\n\r\nLes actuacions se centralitzaran en 120 metres del túnel en els quals la situació és “crítica” mentre que les obres de la resta del túnel -900 metres- estan en “l’última fase de contractació” amb la previsió d’adjudicar el contracte entre maig i juny. \r\n