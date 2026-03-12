Obres de renovació de l’ascensor a l’estació de La Floresta

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) iniciarà la setmana vinent les obres de renovació i millora de l’ascensor de l’andana de la via 2 de l’estació de La Floresta, a Sant Cugat del Vallès. L’actuació s’emmarca en un conveni de col·laboració signat el juliol del 2025 entre FGC i l’Ajuntament i permetrà homologar aquesta infraestructura als estàndards de la resta d’ascensors de la xarxa.
Els treballs tenen una duració prevista de quatre mesos. Segons ha informat el Govern en un comunicat, les obres consistiran en l’arranjament estructural de l’ascensor, la reparació de les filtracions i la millora de la ventilació. Ferrocarrils assumirà directament el manteniment i l’explotació de l’equipament.
La intervenció també preveu la renovació de l’ascensor per garantir uns estàndards equivalents als de la resta d’ascensors d’FGC. A més, quedarà integrat dins la xarxa d’instal·lacions centralitzades amb el Centre de Supervisió d’Estacions (CSE), de manera que qualsevol incidència podrà ser atesa pels agents de Ferrocarrils tant des del mateix centre com des de l’estació.
L’ascensor de l’andana de la via 2 es va instal·lar l’any 2017 a petició de l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i connectar dos punts del barri situats a diferent nivell: el passeig de la Floresta i la plaça Miquel Ros.
L’actuació tindrà un cost total de 154.796 euros abans d’IVA. D’aquest import, l’Ajuntament de Sant Cugat aportarà 44.928 euros per executar els treballs de modernització. Ferrocarrils, per la seva banda, assumirà 109.868 euros per homologar l’ascensor als estàndards de la xarxa i integrar-lo al control del CSE.