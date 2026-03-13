Ullastrell celebra la Fira de la Cervesa amb sis dels millors productors artesans

La pista poliesportiva municipal d’Ullastrell acollirà aquest dissabte durant tot el dia la 7a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. Com és habitual, la trobada cervesera comptarà amb sis dels millors productors artesans del nostre país. Tot començarà a les 12 del migdia amb el vermut popular. Per segona ocasió, el públic assistent podrà gaudir de l’actuació del multiinstrumentista rubinenc Sergi Estella. Al voltant de les 14 hores serà l’hora de dinar, amb una gran paella popular a 8 euros per persona, amb opció vegetariana. Ja a la tarda se celebrarà un Campionat Popular de Cornhole, amb inscripció gratuïta. El joc de tirar saquets de civada a dins d’una plataforma amb un forat al mig tindrà un caràcter lúdic i estarà acompanyat de la música del DJ Pepito. A les 21 hores començaran els concerts. Primer amb The Prioratians i els seus ritmes jamaicans de ska-reggae. Després pujaran a l’escenari Rock-A-Fondians. La nit s’allargarà amb una nova sessió de DJ Pepito.\r\n\r\nAquest any s’estrenaran dos nous cervesers: La Calavera, productora de Sant Joan de les Abadesses, i Cervesa Sobre Tot (Granollers). També oferiran gran varietat de birra artesana altres productors ja habituals com Synera (Arenys de Mar), Sant Jordi (Cardedeu), Quer (Berga), i The Anti-patiks, la cervesera autòctona d’Ullastrell.\r\n