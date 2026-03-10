Comarca

Aproven projectes d’urbanització de diversos nuclis

Al Pou Gran s’hi va detectar un error mentre se’n revisava la documentació

Publicat el 10 de març de 2026 a les 19:15
Actualitzat el 10 de març de 2026 a les 19:22

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses que es va celebrar va aprovar en fase inicial els projectes d’urbanització de La Farinera, La Creu, El Fresno i Ca l’Oliva, a més dels projectes de reparcel·lació de La Farinera, El Fresno i Ca l’Oliva.

Pel que fa al d’El Pou Gran, s’hi va detectar un error mentre se’n revisava la documentació, que cal esmenar. Per aquest motiu, la seva aprovació s’ha posposat. En tot cas, està previst portar-la a la Junta de Govern Local de la setmana vinent.

Explicació als veïns

Segons ha explicat l’Ajuntament de Vacarisses, una vegada tots els projectes siguin aprovats, el consistori convocarà el veïnat de cadascun dels nuclis habitats per tal d’explicar el contingut dels projectes amb detall i resoldre possibles dubtes.

