Famílies d'infants amb sordesa denuncien que els deixen sense bus escolar: "No volem diners, volem el transport"

Famílies d’infants amb discapacitat auditiva de Rubí, Sant Cugat, Montcada i Reixac i Ripollet denuncien que a partir del 7 de maig es quedaran sense el bus escolar que porta els seus fills a l’Escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès, on reben suport intensiu en audició i llenguatge (SIAL). El servei es presta actualment amb una pròrroga obligatòria després que les darreres tres licitacions hagin quedat desertes. Les famílies rebutgen la compensació econòmica pel quilometratge que els planteja l’administració i reclamen que es garanteixi el transport. “No volem diners, volem el transport”, afirma la portaveu de les famílies, Jèssica Celda.
Els infants de les tretze famílies afectades estan escolaritzats a l’Escola Bellaterra, perquè els seus municipis no disposen de recursos educatius inclusius amb suport intensiu en audició i llenguatge (SIAL), necessari per a alumnes amb discapacitat auditiva. Segons expliquen les famílies, és la mateixa administració qui els ha derivat a aquest centre.
Fins ara els alumnes hi arriben amb dues rutes de bus escolar que cobreixen els trajectes des de Montcada i Reixac i Ripollet, d’una banda, i des de Rubí i Sant Cugat, de l’altra. El recorregut dura aproximadament una hora i el servei facilita la conciliació de les famílies després que els infants hagin estat derivats fora del seu municipi.
La gestió del transport escolar és una competència delegada als consells comarcals. Fonts del Consell Comarcal del Vallès Occidental, encarregat de licitar el servei, asseguren que “s’han dut a terme tots els procediments administratius necessaris per intentar adjudicar el servei”.
L’empresa actual presta el servei amb una pròrroga forçosa que finalitza el 7 de maig. Celda considera que si el consell comarcal no ha aconseguit fer atractives les darreres convocatòries, ha estat per qüestions de preu i de durada del contracte.
“Ens han dit que a partir d’aquesta data no tindrem transport escolar i que ens haurem d’encarregar nosaltres de portar els nostres fills a l’escola”, explica Celda. L’alternativa que els ha plantejat l’administració és una compensació econòmica pel quilometratge fins a final de curs, una opció que les famílies rebutgen.
Segons denuncien, l’Escola Bellaterra no és accessible en transport públic des dels municipis d’origen, fet que obligaria molts pares a assumir el trajecte diari en vehicle privat. “No disposar del transport obligatori deixaria els nostres fills sense accés real a l’escola”, alerta Celda.
Les famílies adverteixen que assumir aquests desplaçaments tindria un impacte directe en la seva vida laboral. També alerten que la manca de transport podria afectar l’educació dels infants. El suport intensiu en audició i llenguatge és clau per al desenvolupament de la comunicació i l’autonomia dels alumnes amb sordesa, i les famílies asseguren que no tenen alternativa perquè és la mateixa administració qui els ha assignat aquest centre.
El pare d’un dels alumnes afectats, Antonio López, assegura que les famílies se senten “abandonades” per l’administració. Les famílies insisteixen que no reclamen una ajuda econòmica sinó el manteniment del servei. “No volem diners, volem solucions i que es garanteixin els drets dels nostres fills”, conclou Celda.
Fonts del Departament d’Educació i Formació Professional han explicat a l’ACN que de cara al curs vinent, per garantir el dret d’escolarització dels alumnes, s’està estudiant la possibilitat d’implantar un nou recurs de SIAL en altres centres de la comarca, el que evitaria que els alumnes s’hagin de desplaçar a l’Escola Bellaterra.