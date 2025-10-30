Comencen les obres del nou parc a les plataformes de la B-40

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha començat les obres per convertir les plataformes de la B-40, al barri de Can Trias de Viladecavalls, en un nou espai verd. Amb una inversió de 3.385.000 euros, el projecte dona resposta a una demanda històrica del municipi.
El projecte té dues fases. La primera la desenvolupa el Ministeri. La segona començarà després de la recepció de les obres per part de l’Ajuntament. En aquesta segona fase, la ciutadania hi tindrà un paper important, segons ha explicat el consistori.
En aquest sentit, l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, ha indicat que “és un projecte fet amb i per a tothom”. A més, Berenguer ha indicat que “els espais d’estada s’aniran adaptant a les demandes del veïnat, que hi tindrà un paper actiu”. L’Ajuntament hi col·laborarà dotant-los de mobiliari urbà i jocs infantils.
Un parc lineal de 600 metres
Els treballs preveuen canalitzar el Torrent de Can Trias, estabilitzar-ne els marges i impermeabilitzar el fals túnel de la B-40 per evitar filtracions. També s’hi crearan camins de sauló, prats i llambordes, i es plantarà vegetació per consolidar el nou pulmó verd per al municipi.
El parc lineal, d’uns 600 metres, s’estructurarà en diverses zones: una barrera verda contra l’impacte visual de la C-58z, un espai per a gossos, àrees lúdiques per a infants i joves, i una plaça pavimentada multiús. També s’hi habilitarà un aparcament de superfície per a vehicles i es construirà una mota de terra de tres metres d’alçada, semblants a dunes fixades amb vegetació, per separar l’espai de les vies de comunicació.
Segons ha informat l’Ajuntament, durant les obres, es mantindrà l’àrea d’esbarjo per a gossos amb accés des de l’avinguda del Ferrocarril, un compromís que l’alcaldessa va aconseguir arrencar als responsables del Ministeri durant una visita recent a la zona.
“El nou espai verd per a Viladecavalls és molt més que una millora urbanística”, ha subratllat Berenguer. “Esdevindrà un lloc de trobada, de convivència i de vida per a tot el municipi”.
Una dècada de negociacions
La construcció del parc a les plataformes de la B-40 arriba després d’una dècada de negociacions impulsades per l’Ajuntament de Vacarisses.
De fet, l’any 2013, Berenguer va reprendre les converses amb els responsables del ministeri de Foment. L’alcaldessa va viatjar personalment a Madrid per presentar una proposta alternativa, que finalment va ser acceptada. “Han calgut anys d’insistència i feina tenaç fins a aconseguir aquesta inversió”, ha destacat l’alcaldessa.