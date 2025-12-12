FGC i Rubí veuen "viable" una segona estació al municipi

Rubí podria sumar una nova estació de tren del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Segons ha informat l'empresa ferroviària, el Departament de Territori, FGC i l'Ajuntament del municipi vallesà s'han reunit aquest divendres per determinar la viabilitat d'una nova instal·lació que donés més cobertura a la part cetral i nord de la localitat.
En concret s'han estudiat dues opcions: una estació de Rubí Nord, i una altra a l'entorn de la Llana, essent aquesta última la que més ha convençut a les administracions. En aquesta trobada, han comunicat que la construcció d'aquesta segona parada "és viable des del punt de vista tècnic i funcional".
Segons el secretari general d'Infraestructura de Territori, Manel Nadal, la rendibilitat de la nova estació està lligada al desenvolupament urbanístic d'aquesta zona, un projecte que ja està inclòs dins del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En aquest sentit, han acordat que, un cop es dugui a terme aquest desenvolupament, es posaran en marxa els estudis perceptius previs a l'execució de l'obra. D'aquesta manera, la línia S1 que connecta Terrassa amb Barcelona, tot passant per Rubí, podria sumar una nova estació en els pròxims anys.