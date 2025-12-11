El Casal Cultural d’Ullastrell es posa al dia en accessibilitat

L’Ajuntament d’Ullastrell ha fet diverses millores a l’edifici del Casal Cultural per posar-lo al dia. L’equipament, que té més de 30 anys, requeria actuacions per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda, i amb dificultats en la visió.
Per aquest motiu, s’ha adequat una zona a la platea per a públic amb mobilitat reduïda, deixant butaques estàndard al seu costat per a acompanyants que no tenen aquesta característica. Així, el públic pot gaudir dels espectacles en igualtat de condicions i amb possibilitat de disposar d’un lloc específic per a ells. Està a tocar de la porta d’accés a la sala, facilitant així la comoditat.
També s’ha instal·lat una barana passamans a la rampa d’accés al Casal Cultural, a l’altura que marca la normativa, donant continuïtat a la barana passamans ja existent a la vorera de la carretera.
Així mateix, s’està treballant en la instal·lació de nous llums d’emergència de l’equipament i lluminàries necessàries per a la millora lumínica de platea. L’escenari s’ha adequat (lateral), reforçant les politges que suporten les barres de focus.
Pel que fa als lavabos, està previst que es facin les adequacions per a adaptar el bany i la pica per a persones amb mobilitat reduïda a l’altura segons normativa, amb un dispositiu sensor en cas de caigudes.
A més, s’ha treballat en la senyalística de l’edifici, per afavorir que persones amb dificultats visuals o de mobilitat facin el camí més curt per arribar on volen, amb claredat d’espais i senyalística de braille i de SIA en els camins adequats. Aquestes actuacions s’ha fet gràcies a una subvenció de la Generalitat de 20.000 euros juntament amb els 20.000 euros de fons propis municipals.