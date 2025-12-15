La IA entra al CAR per millorar el rendiment dels esportistes

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès ha fet una prova pilot per incorporar dues eines basades en intel·ligència artificial (IA) per millorar el seguiment nutricional dels esportistes d’elit i el rendiment dels atletes en els salts de trampolí. En el primer cas, es tracta d’un assistent alimentari que automatitza la identificació i seguiment dels aliments per no dependre d’un registre manual. Pel que fa als salts de trampolí, s’ha desenvolupat un jutge virtual que proporciona dades de l’exercici en temps real. Són eines impulsades pel Govern dins l’estratègia de promoure la transformació digital, segons han destacat aquest dilluns el conseller d’Esports, Berni Àlvarez, i el secretari de Telecomunicacions, Albert Tort.
L’assistent alimentari busca perfeccionar el seguiment de la dieta dels esportistes del CAR, de manera que cadascun d’ells ja no hagi de portar el seu propi registre d’allò que mengen i després compartir-ho amb els nutricionistes. La nova eina automatitza tot el procés. A través d’un tòtem amb càmera instal·lat al menjador del CAR s’escanegen les safates dels esportistes. En els primers quatre mesos de la prova pilot, s’han analitzat unes 3.750 imatges dels menús consumits i s’han detectat 487 plats. Les imatges captades s’han analitzat amb models d’IA entrenats per reconèixer i classificar els plats.
Amb una precisió del 98% en la identificació, destaca el Govern, el sistema ha assignat i emmagatzemat automàticament la informació al perfil de cada esportista. Això, asseguren, redueix el temps i els errors associats a la introducció de dades manuals, alhora que allibera feina als nutricionistes perquè puguin dedicar més estona als esportistes.
El Govern també ha presentat el desenvolupament d’un jutge virtual per valorar de manera automatitzada la part objectiva dels salts de trampolí de gimnàs i proporcionar les dades de l’exercici en temps real. El sistema utilitza càmeres i models de visió per computador per analitzar els moviments dels atletes i generar indicadors objectius. Els esportistes poden consultar els resultats i comparar-los amb sessions anteriors.